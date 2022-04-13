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Глава Минэнерго допустил подорожание нефти до 150 долларов за баррель - РИА Новости, 13.04.2022
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Глава Минэнерго допустил подорожание нефти до 150 долларов за баррель
Глава Минэнерго допустил подорожание нефти до 150 долларов за баррель - РИА Новости, 13.04.2022
Глава Минэнерго допустил подорожание нефти до 150 долларов за баррель
Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, хотя текущая геополитическая и экономическая обстановка мешает строить прогнозы, заявил глава Минэнерго... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T03:28
2022-04-13T07:32
цены на нефть
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, хотя текущая геополитическая и экономическая обстановка мешает строить прогнозы, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.Так Шульгинов ответил на вопрос, что будет с ценами на энергоносители в случае отказа ЕС от закупок нефти из России.При этом министр отметил, что Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты дружественным странам по любой стоимости.Текущая неопределенность, добавил Шульгинов, мешают прогнозированию, особенно в условиях неконструктивного поведения стран Запада. Глава Минэнерго отметил, что более ранние прогнозы не принимали в расчет изменение геополитической и экономической обстановки.Нефть марки Brent в настоящее время торгуется в диапазоне 100—105 долларов за баррель, максимально она дорожала в начале марта до 139 долларов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Страны Запада в ответ ввели ряд санкций. На прошлой неделе Евросоюз утвердил пятый по счету пакет ограничений против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает запрет на импорт российского угля, начиная с августа 2022 года, однако не затрагивает нефть и газ.Россия при этом выражает готовность перенаправить свои поставки на альтернативные рынки, например, в Азию.
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цены на нефть, россия, сша, экономика, евросоюз, в мире
03:28 13.04.2022 (обновлено: 07:32 13.04.2022)
 
Глава Минэнерго допустил подорожание нефти до 150 долларов за баррель

Глава Минэнерго Шульгинов допустил подорожание нефти до 150 долларов за баррель

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, хотя текущая геополитическая и экономическая обстановка мешает строить прогнозы, заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

"Стоимость нефти в пределах 80—150 долларов за баррель в принципе возможна, но наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли", - сказал он в интервью газете "Известия".

Так Шульгинов ответил на вопрос, что будет с ценами на энергоносители в случае отказа ЕС от закупок нефти из России.
При этом министр отметил, что Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты дружественным странам по любой стоимости.
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Текущая неопределенность, добавил Шульгинов, мешают прогнозированию, особенно в условиях неконструктивного поведения стран Запада. Глава Минэнерго отметил, что более ранние прогнозы не принимали в расчет изменение геополитической и экономической обстановки.
Нефть марки Brent в настоящее время торгуется в диапазоне 100—105 долларов за баррель, максимально она дорожала в начале марта до 139 долларов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Страны Запада в ответ ввели ряд санкций. На прошлой неделе Евросоюз утвердил пятый по счету пакет ограничений против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает запрет на импорт российского угля, начиная с августа 2022 года, однако не затрагивает нефть и газ.
Россия при этом выражает готовность перенаправить свои поставки на альтернативные рынки, например, в Азию.
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