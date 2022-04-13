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Три основных водных маршрута в Московской области откроются 1 мая

Три основных водных маршрута в Московской области откроются 1 мая - РИА Новости, 13.04.2022

Три основных водных маршрута в Московской области откроются 1 мая

Сезон навигации начнется в Московской области 1 мая. Заработают три основных водных маршрута региона: на Оке в Коломне и Серпухове, по Москве-реке в районе... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:36

2022-04-13T17:36

2022-04-13T17:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

новости - туризм

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сезон навигации начнется в Московской области 1 мая. Заработают три основных водных маршрута региона: на Оке в Коломне и Серпухове, по Москве-реке в районе Лыткарино, сообщил телеканал "360".Как рассказал министр транспорта Московской области Алексей Гержик, водные маршруты пользуются популярностью среди жителей: в прошлом сезоне ими воспользовались более 31,5 тысячи пассажиров."Многие жители и гости области ждут открытия сезона, ведь данный способ передвижения помогает существенно сократить время в пути, а также насладиться красотой Подмосковья", – сказал министр.В Коломне курсирует теплоход "Москва-108" – от причала Бочманово до причала Притыка, протяженность маршрута составляет 24 километра. В Лыткарино катер "Стриж" ходит от причала Лыткарино до причала Андреевское. Теплоход "Зуша" ходит от причала Серпухов до причала Сады.Проезд на всех водных маршрутах можно оплачивать картой "Стрелка" и банковской картой.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), новости - туризм