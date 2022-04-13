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Три основных водных маршрута в Московской области откроются 1 мая - РИА Новости, 13.04.2022
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Три основных водных маршрута в Московской области откроются 1 мая
Три основных водных маршрута в Московской области откроются 1 мая - РИА Новости, 13.04.2022
Три основных водных маршрута в Московской области откроются 1 мая
Сезон навигации начнется в Московской области 1 мая. Заработают три основных водных маршрута региона: на Оке в Коломне и Серпухове, по Москве-реке в районе... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:36
2022-04-13T17:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
новости - туризм
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сезон навигации начнется в Московской области 1 мая. Заработают три основных водных маршрута региона: на Оке в Коломне и Серпухове, по Москве-реке в районе Лыткарино, сообщил телеканал "360".Как рассказал министр транспорта Московской области Алексей Гержик, водные маршруты пользуются популярностью среди жителей: в прошлом сезоне ими воспользовались более 31,5 тысячи пассажиров."Многие жители и гости области ждут открытия сезона, ведь данный способ передвижения помогает существенно сократить время в пути, а также насладиться красотой Подмосковья", – сказал министр.В Коломне курсирует теплоход "Москва-108" – от причала Бочманово до причала Притыка, протяженность маршрута составляет 24 километра. В Лыткарино катер "Стриж" ходит от причала Лыткарино до причала Андреевское. Теплоход "Зуша" ходит от причала Серпухов до причала Сады.Проезд на всех водных маршрутах можно оплачивать картой "Стрелка" и банковской картой.
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московская область (подмосковье), новости - туризм
17:36 13.04.2022 (обновлено: 17:47 13.04.2022)
 

Три основных водных маршрута в Московской области откроются 1 мая

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТеплоход идет по реке
Теплоход идет по реке - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сезон навигации начнется в Московской области 1 мая. Заработают три основных водных маршрута региона: на Оке в Коломне и Серпухове, по Москве-реке в районе Лыткарино, сообщил телеканал "360".
Как рассказал министр транспорта Московской области Алексей Гержик, водные маршруты пользуются популярностью среди жителей: в прошлом сезоне ими воспользовались более 31,5 тысячи пассажиров.
"Многие жители и гости области ждут открытия сезона, ведь данный способ передвижения помогает существенно сократить время в пути, а также насладиться красотой Подмосковья", – сказал министр.
В Коломне курсирует теплоход "Москва-108" – от причала Бочманово до причала Притыка, протяженность маршрута составляет 24 километра. В Лыткарино катер "Стриж" ходит от причала Лыткарино до причала Андреевское. Теплоход "Зуша" ходит от причала Серпухов до причала Сады.
Проезд на всех водных маршрутах можно оплачивать картой "Стрелка" и банковской картой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Новости - Туризм
 
 
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