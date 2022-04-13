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Ле Пен предложит сближение НАТО и России после деэскалации на Украине - РИА Новости, 13.04.2022
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Ле Пен предложит сближение НАТО и России после деэскалации на Украине
Ле Пен предложит сближение НАТО и России после деэскалации на Украине - РИА Новости, 13.04.2022
Ле Пен предложит сближение НАТО и России после деэскалации на Украине
Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что когда на Украине закончится конфликт, она... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:44
2022-04-13T16:44
в мире
марин ле пен
эммануэль макрон
франция
европа
россия
нато
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что когда на Украине закончится конфликт, она предложит стратегическое сближение НАТО и России."Когда война на Украине закончится и будет установлен мир, я выступлю за стратегическое сближение НАТО и России. Это как в интересах Европы, так и США", - сказала Ле Пен в ходе пресс-конференции, посвященной ее внешнеполитической программе.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
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в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, европа, россия, нато
16:44 13.04.2022
 
Ле Пен предложит сближение НАТО и России после деэскалации на Украине

Кандидат Ле Пен предложит сближение НАТО и России, когда на Украине закончится конфликт

© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Марин Ле Пен
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что когда на Украине закончится конфликт, она предложит стратегическое сближение НАТО и России.
"Когда война на Украине закончится и будет установлен мир, я выступлю за стратегическое сближение НАТО и России. Это как в интересах Европы, так и США", - сказала Ле Пен в ходе пресс-конференции, посвященной ее внешнеполитической программе.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Марин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 16:19
Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО
 
В миреМарин Ле ПенЭммануэль МакронФранцияЕвропаРоссияНАТО
 
 
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