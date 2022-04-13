https://ria.ru/20220413/nato-1783360400.html

Ле Пен предложит сближение НАТО и России после деэскалации на Украине

Ле Пен предложит сближение НАТО и России после деэскалации на Украине - РИА Новости, 13.04.2022

Ле Пен предложит сближение НАТО и России после деэскалации на Украине

Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что когда на Украине закончится конфликт, она... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:44

2022-04-13T16:44

2022-04-13T16:44

в мире

марин ле пен

эммануэль макрон

франция

европа

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782816878_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_3bebd834d93091182e5b1df0194c0c16.jpg

ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что когда на Украине закончится конфликт, она предложит стратегическое сближение НАТО и России."Когда война на Украине закончится и будет установлен мир, я выступлю за стратегическое сближение НАТО и России. Это как в интересах Европы, так и США", - сказала Ле Пен в ходе пресс-конференции, посвященной ее внешнеполитической программе.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220413/nato-1783353309.html

франция

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, европа, россия, нато