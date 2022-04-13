https://ria.ru/20220413/nato-1783360400.html
Ле Пен предложит сближение НАТО и России после деэскалации на Украине
Ле Пен предложит сближение НАТО и России после деэскалации на Украине - РИА Новости, 13.04.2022
Ле Пен предложит сближение НАТО и России после деэскалации на Украине
Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что когда на Украине закончится конфликт, она... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:44
2022-04-13T16:44
2022-04-13T16:44
в мире
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что когда на Украине закончится конфликт, она предложит стратегическое сближение НАТО и России."Когда война на Украине закончится и будет установлен мир, я выступлю за стратегическое сближение НАТО и России. Это как в интересах Европы, так и США", - сказала Ле Пен в ходе пресс-конференции, посвященной ее внешнеполитической программе.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
https://ria.ru/20220413/nato-1783353309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, европа, россия, нато
Ле Пен предложит сближение НАТО и России после деэскалации на Украине
Кандидат Ле Пен предложит сближение НАТО и России, когда на Украине закончится конфликт