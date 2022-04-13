https://ria.ru/20220413/nato-1783353309.html

Ле Пен пообещала вывести французскую армию из-под командования НАТО

Ле Пен пообещала вывести французскую армию из-под командования НАТО - РИА Новости, 13.04.2022

Ле Пен пообещала вывести французскую армию из-под командования НАТО

В случае победы на выборах лидер французских крайне правых Марин Ле Пен пообещала вывести вооруженные силы из-под командования Североатлантического альянса. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:19

2022-04-13T16:19

2022-04-13T18:44

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ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. В случае победы на выборах лидер французских крайне правых Марин Ле Пен пообещала вывести вооруженные силы из-под командования Североатлантического альянса.Она подчеркнула, что не передаст французские войска ни в распоряжение объединенного командования альянса, ни в распоряжение будущего европейского командования. По ее словам, Франция не будет подчиняться американскому протекторату.Ле Пен добавила, что поддерживает идею сближения с Россией."Когда война на Украине закончится и будет установлен мир, я выступлю за стратегическое сближение НАТО и России. Это как в интересах Европы, так и США", — считает политик.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84 процента голосов, Марин Ле Пен — 23,15 процента. Второй тур состоится 24 апреля.Марин Ле Пен возглавляет партию "Национальный фронт" ("Национальное объединение"), которую в 1972 году основал ее отец Жан-Мари Ле Пен. Это ее третья попытка стать президентом Франции: в 2017 году она во втором туре проиграла Эммануэлю Макрону, а в 2013-м заняла третье место в первом туре.Франция — одна из 12 стран, подписавших в 1949 году Североатлантический договор, в результате которого образовался военный альянс.

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1783157101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, франция, нато