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Ле Пен пообещала вывести французскую армию из-под командования НАТО - РИА Новости, 13.04.2022
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Ле Пен пообещала вывести французскую армию из-под командования НАТО
Ле Пен пообещала вывести французскую армию из-под командования НАТО - РИА Новости, 13.04.2022
Ле Пен пообещала вывести французскую армию из-под командования НАТО
В случае победы на выборах лидер французских крайне правых Марин Ле Пен пообещала вывести вооруженные силы из-под командования Североатлантического альянса. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:19
2022-04-13T18:44
в мире
выборы президента франции — 2022
марин ле пен
франция
нато
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ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. В случае победы на выборах лидер французских крайне правых Марин Ле Пен пообещала вывести вооруженные силы из-под командования Североатлантического альянса.Она подчеркнула, что не передаст французские войска ни в распоряжение объединенного командования альянса, ни в распоряжение будущего европейского командования. По ее словам, Франция не будет подчиняться американскому протекторату.Ле Пен добавила, что поддерживает идею сближения с Россией."Когда война на Украине закончится и будет установлен мир, я выступлю за стратегическое сближение НАТО и России. Это как в интересах Европы, так и США", — считает политик.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84 процента голосов, Марин Ле Пен — 23,15 процента. Второй тур состоится 24 апреля.Марин Ле Пен возглавляет партию "Национальный фронт" ("Национальное объединение"), которую в 1972 году основал ее отец Жан-Мари Ле Пен. Это ее третья попытка стать президентом Франции: в 2017 году она во втором туре проиграла Эммануэлю Макрону, а в 2013-м заняла третье место в первом туре.Франция — одна из 12 стран, подписавших в 1949 году Североатлантический договор, в результате которого образовался военный альянс.
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в мире, выборы президента франции — 2022, марин ле пен, франция, нато
16:19 13.04.2022 (обновлено: 18:44 13.04.2022)
 
Ле Пен пообещала вывести французскую армию из-под командования НАТО

Ле Пен пообещала вывести армию Франции из-под командования НАТО в случае победы на выборах

© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Марин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Марин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. В случае победы на выборах лидер французских крайне правых Марин Ле Пен пообещала вывести вооруженные силы из-под командования Североатлантического альянса.

"Если меня изберут президентом, я выйду из объединенного командования НАТО, но не откажусь от статьи пять — о взаимной защите", — сказала политик на пресс-конференции, посвященной ее внешнеполитической программе.

Она подчеркнула, что не передаст французские войска ни в распоряжение объединенного командования альянса, ни в распоряжение будущего европейского командования. По ее словам, Франция не будет подчиняться американскому протекторату.
Ле Пен добавила, что поддерживает идею сближения с Россией.
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"Когда война на Украине закончится и будет установлен мир, я выступлю за стратегическое сближение НАТО и России. Это как в интересах Европы, так и США", — считает политик.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84 процента голосов, Марин Ле Пен — 23,15 процента. Второй тур состоится 24 апреля.
Марин Ле Пен возглавляет партию "Национальный фронт" ("Национальное объединение"), которую в 1972 году основал ее отец Жан-Мари Ле Пен. Это ее третья попытка стать президентом Франции: в 2017 году она во втором туре проиграла Эммануэлю Макрону, а в 2013-м заняла третье место в первом туре.
Франция — одна из 12 стран, подписавших в 1949 году Североатлантический договор, в результате которого образовался военный альянс.
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