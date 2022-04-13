https://ria.ru/20220413/nato-1783248216.html

МИД оценил заявления о необходимости вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

МИД оценил заявления о необходимости вступлении Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 13.04.2022

МИД оценил заявления о необходимости вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Заявления некоторых политиков о необходимости вступления Швеции и Финляндии в НАТО являются неумными и необоснованными, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:18

2022-04-13T09:18

2022-04-13T09:18

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магдалена андерссон

санна марин

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нато

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заявления некоторых политиков о необходимости вступления Швеции и Финляндии в НАТО являются неумными и необоснованными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я не хочу даже это комментировать. Потому что эти заявления неумны. Они не основываются на фактах. Они лежат в русле пропаганды и провокации. Они не отвечают интересам народов этих стран. И они обеспечивают и обслуживают интересы коллективного Североатлантического альянса под эгидой США", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik на просьбу прокомментировать подобные заявления.Она отметила, что "рассматривать подобные заявления в качестве индивидуального, самостоятельного мнения, мне кажется, неправильно".Дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО набирает обороты на фоне российской спецоперации на Украине.Ранее сообщалось, что главы правительств Швеции и Финляндии Магдалена Андерссон и Санна Марин обсудят в среду в Стокгольме графики и процессы, связанные со вступлением в НАТО.

https://ria.ru/20220412/evrosoyuz-1783110832.html

https://ria.ru/20220411/nato-1782935181.html

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Ольга Маркова

в мире, магдалена андерссон, санна марин, стокгольм (город), финляндия, нато, швеция, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)