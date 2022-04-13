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МИД оценил заявления о необходимости вступлении Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 13.04.2022
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МИД оценил заявления о необходимости вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
МИД оценил заявления о необходимости вступлении Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 13.04.2022
МИД оценил заявления о необходимости вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Заявления некоторых политиков о необходимости вступления Швеции и Финляндии в НАТО являются неумными и необоснованными, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:18
2022-04-13T09:18
в мире
магдалена андерссон
санна марин
стокгольм (город)
финляндия
нато
швеция
мария захарова
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заявления некоторых политиков о необходимости вступления Швеции и Финляндии в НАТО являются неумными и необоснованными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Я не хочу даже это комментировать. Потому что эти заявления неумны. Они не основываются на фактах. Они лежат в русле пропаганды и провокации. Они не отвечают интересам народов этих стран. И они обеспечивают и обслуживают интересы коллективного Североатлантического альянса под эгидой США", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik на просьбу прокомментировать подобные заявления.Она отметила, что "рассматривать подобные заявления в качестве индивидуального, самостоятельного мнения, мне кажется, неправильно".Дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО набирает обороты на фоне российской спецоперации на Украине.Ранее сообщалось, что главы правительств Швеции и Финляндии Магдалена Андерссон и Санна Марин обсудят в среду в Стокгольме графики и процессы, связанные со вступлением в НАТО.
https://ria.ru/20220412/evrosoyuz-1783110832.html
https://ria.ru/20220411/nato-1782935181.html
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в мире, магдалена андерссон, санна марин, стокгольм (город), финляндия, нато, швеция, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:18 13.04.2022
 
МИД оценил заявления о необходимости вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Захарова назвала заявления о необходимости вступлении Швеции и Финляндии в НАТО неумными

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заявления некоторых политиков о необходимости вступления Швеции и Финляндии в НАТО являются неумными и необоснованными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я не хочу даже это комментировать. Потому что эти заявления неумны. Они не основываются на фактах. Они лежат в русле пропаганды и провокации. Они не отвечают интересам народов этих стран. И они обеспечивают и обслуживают интересы коллективного Североатлантического альянса под эгидой США", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik на просьбу прокомментировать подобные заявления.
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Она отметила, что "рассматривать подобные заявления в качестве индивидуального, самостоятельного мнения, мне кажется, неправильно".
Дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО набирает обороты на фоне российской спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что главы правительств Швеции и Финляндии Магдалена Андерссон и Санна Марин обсудят в среду в Стокгольме графики и процессы, связанные со вступлением в НАТО.
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В миреМагдалена АндерссонСанна МаринСтокгольм (город)ФинляндияНАТОШвецияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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