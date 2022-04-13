https://ria.ru/20220413/narkotik-1783309896.html
Киев вынужден накачивать наемников наркотиками, заявил Кадыров
Киев вынужден накачивать наемников наркотиками, заявил Кадыров - РИА Новости, 13.04.2022
Киев вынужден накачивать наемников наркотиками, заявил Кадыров
Украинское руководство вынуждено накачивать наемников наркотиками для поддержания боевого духа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:38
2022-04-13T13:38
2022-04-13T13:38
в мире
владимир путин
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луганская народная республика
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ГРОЗНЫЙ, 13 апр – РИА Новости. Украинское руководство вынуждено накачивать наемников наркотиками для поддержания боевого духа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.По его словам, чеченские спецподразделения начали масштабную работу по ликвидации наемнических групп в ЛНР, в числе которых "ичкерийские, грузинские и другие батальоны преступников"."Основной фронт развернулся в городе Попасная. В масштабных боестолкновениях наши бойцы демонстрируют явное преимущество. Для поддержания пошатнувшегося боевого духа наемников украинское руководство вынуждено массово накачивать их наркотиками. Но, как показывает практика, подобный подход уже явно себя дискредитировал, как и другие их бездарные тактические приемы", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он добавил, что чеченские бойцы "находятся в трезвом уме, прекрасном расположении духа и готовы хоть сейчас выдвинуться на Киев". "Если их что-то и опьяняет, то только приятное предчувствие скорой победы над националистической нечистью", - отметил Кадыров.Глава Чечни ранее уже заявлял, что президентом РФ Владимиром Путиным якобы поставлена задача начать наступление на Киев и другие города Украины, в Кремле эти утверждения комментировать не стали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, рамзан кадыров
Киев вынужден накачивать наемников наркотиками, заявил Кадыров
Кадыров: Киев вынужден накачивать наемников наркотиками для поддержания боевого духа