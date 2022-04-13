https://ria.ru/20220413/naemniki-1783249760.html

МИД: украинские диппредставительства занимаются вербовкой наемников

МИД: украинские диппредставительства занимаются вербовкой наемников - РИА Новости, 13.04.2022

МИД: украинские диппредставительства занимаются вербовкой наемников

Украинские дипломаты за рубежом вербуют наемников, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:27

2022-04-13T09:27

2022-04-13T10:52

в мире

владимир путин

россия

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европа

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украинские дипломаты за рубежом вербуют наемников, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов.Он добавил, что за последние полтора месяца США направили на Украину вооружение на 1,65 миллиарда долларов. При этом власти Украины, не контролирующие боевиков, не смогут обеспечить безопасное хранение и нераспространение этого арсенала.Помимо этого, гражданам Украины без всякого контроля раздали более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия, которое в том числе получили и уголовники, выпущенные из тюрем киевским режимом, заключил Сыромолотов.Как заявил 25 марта начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской, на Украине действуют более 6,5 тысячи иностранных наемников из 62 государств. Он отметил, что их будут безжалостно уничтожать.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220408/mariupol-1782612943.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220407/naemnik-1782374963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, ближний восток, европа, ситуация в днр и лнр