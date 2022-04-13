09:27 13.04.2022 (обновлено: 10:52 13.04.2022)
МИД: украинские диппредставительства занимаются вербовкой наемников
Замглавы МИД Сыромолотов заявил, что ситуация на Украине усугубляется притоком наемников
© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий в Харькове
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украинские дипломаты за рубежом вербуют наемников, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов.
"Усугубляет ситуацию приток на Украину иностранных наемников из стран Европы и Ближнего Востока, вербовкой которых в нарушение норм международного права занимаются в том числе украинские дипломатические представительства", — подчеркнул замглавы МИД.
Помимо этого, гражданам Украины без всякого контроля раздали более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия, которое в том числе получили и уголовники, выпущенные из тюрем киевским режимом, заключил Сыромолотов.
Как заявил 25 марта начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской, на Украине действуют более 6,5 тысячи иностранных наемников из 62 государств. Он отметил, что их будут безжалостно уничтожать.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.