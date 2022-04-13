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МИД: украинские диппредставительства занимаются вербовкой наемников - РИА Новости, 13.04.2022
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МИД: украинские диппредставительства занимаются вербовкой наемников
МИД: украинские диппредставительства занимаются вербовкой наемников - РИА Новости, 13.04.2022
МИД: украинские диппредставительства занимаются вербовкой наемников
Украинские дипломаты за рубежом вербуют наемников, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:27
2022-04-13T10:52
в мире
владимир путин
россия
ближний восток
европа
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украинские дипломаты за рубежом вербуют наемников, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов.Он добавил, что за последние полтора месяца США направили на Украину вооружение на 1,65 миллиарда долларов. При этом власти Украины, не контролирующие боевиков, не смогут обеспечить безопасное хранение и нераспространение этого арсенала.Помимо этого, гражданам Украины без всякого контроля раздали более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия, которое в том числе получили и уголовники, выпущенные из тюрем киевским режимом, заключил Сыромолотов.Как заявил 25 марта начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской, на Украине действуют более 6,5 тысячи иностранных наемников из 62 государств. Он отметил, что их будут безжалостно уничтожать.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, ближний восток, европа, ситуация в днр и лнр
09:27 13.04.2022 (обновлено: 10:52 13.04.2022)
 
МИД: украинские диппредставительства занимаются вербовкой наемников

Замглавы МИД Сыромолотов заявил, что ситуация на Украине усугубляется притоком наемников

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий в Харькове
Украинский военнослужащий в Харькове - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Украинские дипломаты за рубежом вербуют наемников, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

"Усугубляет ситуацию приток на Украину иностранных наемников из стран Европы и Ближнего Востока, вербовкой которых в нарушение норм международного права занимаются в том числе украинские дипломатические представительства", — подчеркнул замглавы МИД.

Он добавил, что за последние полтора месяца США направили на Украину вооружение на 1,65 миллиарда долларов. При этом власти Украины, не контролирующие боевиков, не смогут обеспечить безопасное хранение и нераспространение этого арсенала.
Помимо этого, гражданам Украины без всякого контроля раздали более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия, которое в том числе получили и уголовники, выпущенные из тюрем киевским режимом, заключил Сыромолотов.
Вид Мариуполя - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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Минобороны РФ заявило о блокированных в Мариуполе иностранных наемниках
Как заявил 25 марта начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской, на Украине действуют более 6,5 тысячи иностранных наемников из 62 государств. Он отметил, что их будут безжалостно уничтожать.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Читайте полный текст интервью >>
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