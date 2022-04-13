Рейтинг@Mail.ru
"Музейные маршруты России" пройдут в 12 регионах страны - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Музейные маршруты России
Музейные маршруты России - 2022
https://ria.ru/20220413/muzei-1783424032.html
"Музейные маршруты России" пройдут в 12 регионах страны
"Музейные маршруты России" пройдут в 12 регионах страны - РИА Новости, 14.04.2022
"Музейные маршруты России" пройдут в 12 регионах страны
Всероссийский проект Министерства культуры Российской Федерации "Музейные маршруты России" в 2022 году пройдет в 12 регионах страны. Первая сессия состоится 14... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-13T22:36
2022-04-14T10:50
музейные маршруты россии - 2022
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783421304_0:0:2383:1340_1920x0_80_0_0_4460cd300c0fafe4ee1ae7bccc21cae9.jpg
Москва, 13 апр – РИА Новости. Всероссийский проект Министерства культуры Российской Федерации "Музейные маршруты России" в 2022 году пройдет в 12 регионах страны. Первая сессия состоится 14 и 15 апреля в Московской области в Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" – об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.Профессионалы отрасли обсудят создание новых маршрутов, способы привлечения посетителей в низкий сезон, а также механику работы музеев и подходы к продвижению и формированию сообщества. В рамках первого дня работы министр культуры Московской области Елена Харламова представит события музейного календаря региона. Также пройдут презентации музеев Московской области.К участникам проекта обратилась министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. По ее словам, экспертные дискуссии и обмен опытом имеют стратегическое значение для развития отрасли.В течение всего 2022 года проект пройдет в шести федеральных округах. Помимо Московской, это Ленинградская, Ярославская, Нижегородская области, Марий Эл, Кемерово, Краснодарский край, Тюменская, Ростовская и Мурманские области, Башкартостан. Итоги будут подведены в ноябре на Санкт-Петербургском международном культурном форуме."Музейные маршруты России" стартовали в 2021 году. Проект должен привлечь внимание широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию, вовлечь в культурный оборот максимальное число исторически значимых объектов показа, а также помочь найти современные инструменты и механизмы продвижения музеев.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видеообращение О. Любимовой к участникам цикла мероприятий по продвижению лучших практик региональных и муниципальных музеев
Ольга Любимова пожелала удачи участникам проекта "Музейные маршруты России"
2022-04-13T22:36
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783421304_0:0:2383:1788_1920x0_80_0_0_88eebaa378e95997dc56d4b13bbb5269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), видео
"Музейные маршруты России" пройдут в 12 регионах страны
Москва, 13 апр – РИА Новости. Всероссийский проект Министерства культуры Российской Федерации "Музейные маршруты России" в 2022 году пройдет в 12 регионах страны. Первая сессия состоится 14 и 15 апреля в Московской области в Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" – об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
2022-04-13T22:36
true
PT0M59S
22:36 13.04.2022 (обновлено: 10:50 14.04.2022)
 

"Музейные маршруты России" пройдут в 12 регионах страны

© Пресс-служба Министерства культуры Российской ФедерацииГосударственный музей-заповедник Ростовский Кремль
Государственный музей-заповедник Ростовский Кремль
© Пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации
Читать ria.ru в
Москва, 13 апр – РИА Новости. Всероссийский проект Министерства культуры Российской Федерации "Музейные маршруты России" в 2022 году пройдет в 12 регионах страны. Первая сессия состоится 14 и 15 апреля в Московской области в Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" – об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
Профессионалы отрасли обсудят создание новых маршрутов, способы привлечения посетителей в низкий сезон, а также механику работы музеев и подходы к продвижению и формированию сообщества. В рамках первого дня работы министр культуры Московской области Елена Харламова представит события музейного календаря региона. Также пройдут презентации музеев Московской области.
К участникам проекта обратилась министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. По ее словам, экспертные дискуссии и обмен опытом имеют стратегическое значение для развития отрасли.
В течение всего 2022 года проект пройдет в шести федеральных округах. Помимо Московской, это Ленинградская, Ярославская, Нижегородская области, Марий Эл, Кемерово, Краснодарский край, Тюменская, Ростовская и Мурманские области, Башкартостан. Итоги будут подведены в ноябре на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
"Музейные маршруты России" стартовали в 2021 году. Проект должен привлечь внимание широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию, вовлечь в культурный оборот максимальное число исторически значимых объектов показа, а также помочь найти современные инструменты и механизмы продвижения музеев.
 
Музейные маршруты России - 2022Ольга ЛюбимоваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала