https://ria.ru/20220413/muzei-1783424032.html

"Музейные маршруты России" пройдут в 12 регионах страны

"Музейные маршруты России" пройдут в 12 регионах страны - РИА Новости, 14.04.2022

"Музейные маршруты России" пройдут в 12 регионах страны

Всероссийский проект Министерства культуры Российской Федерации "Музейные маршруты России" в 2022 году пройдет в 12 регионах страны. Первая сессия состоится 14... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-13T22:36

2022-04-13T22:36

2022-04-14T10:50

музейные маршруты россии - 2022

ольга любимова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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Москва, 13 апр – РИА Новости. Всероссийский проект Министерства культуры Российской Федерации "Музейные маршруты России" в 2022 году пройдет в 12 регионах страны. Первая сессия состоится 14 и 15 апреля в Московской области в Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" – об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.Профессионалы отрасли обсудят создание новых маршрутов, способы привлечения посетителей в низкий сезон, а также механику работы музеев и подходы к продвижению и формированию сообщества. В рамках первого дня работы министр культуры Московской области Елена Харламова представит события музейного календаря региона. Также пройдут презентации музеев Московской области.К участникам проекта обратилась министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. По ее словам, экспертные дискуссии и обмен опытом имеют стратегическое значение для развития отрасли.В течение всего 2022 года проект пройдет в шести федеральных округах. Помимо Московской, это Ленинградская, Ярославская, Нижегородская области, Марий Эл, Кемерово, Краснодарский край, Тюменская, Ростовская и Мурманские области, Башкартостан. Итоги будут подведены в ноябре на Санкт-Петербургском международном культурном форуме."Музейные маршруты России" стартовали в 2021 году. Проект должен привлечь внимание широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию, вовлечь в культурный оборот максимальное число исторически значимых объектов показа, а также помочь найти современные инструменты и механизмы продвижения музеев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видеообращение О. Любимовой к участникам цикла мероприятий по продвижению лучших практик региональных и муниципальных музеев Ольга Любимова пожелала удачи участникам проекта "Музейные маршруты России" 2022-04-13T22:36 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), видео