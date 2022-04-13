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Масштабная выставка о Петре I к его юбилею открывается в Москве - РИА Новости, 13.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220413/muzei-1782281531.html
Масштабная выставка о Петре I к его юбилею открывается в Москве
Масштабная выставка о Петре I к его юбилею открывается в Москве - РИА Новости, 13.04.2022
Масштабная выставка о Петре I к его юбилею открывается в Москве
Историко-документальные проект "Петр I и его эпоха", посвященный 350-летию со дня рождения российского императора, открылся в Выставочном зале федеральных... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T07:08
2022-04-13T07:08
елизавета петровна (императрица)
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культура
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новости культуры
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Историко-документальные проект "Петр I и его эпоха", посвященный 350-летию со дня рождения российского императора, открылся в Выставочном зале федеральных архивов.Проект поражает своим масштабом и уникальностью. Впервые в рамках выставки представлено более 250 редких экспонатов: подлинные архивные документы петровской эпохи, грамоты, графика, гравюры, автографы, мемориальные вещи Петра I. Частью смотра стали мультимедийные экраны. На них детально показано, какие города посещал цесаревич, а затем император, а также памятники, установленные в его честь в России и Европе.Один из самых интересных разделов выставки посвящен личности императора, его семейной жизни. Представленные здесь предметы показывают, как родные, друзья, сподвижники повлияли на формирование мировоззрения царя-реформатора.В экспозиции впервые включена разрядная книга с записью о рождении и крещении царевича, документы правления царя Федора Алексеевича, учебная тетрадь Петра I. Отдельно выставлены материалы об его бракосочетании с Евдокией Лопухиной, рождении сыновей, трогательное письмо императора к дочерям от второго брака и локон Елизаветы Петровны.В экспозиции есть и мемориальные вещи: записные книжки Петра I и царевича Алексея Петровича, кафтан и трость императора.Центральное место на выставке отведено событиям Северной войны и развитию внешнеполитических связей России. Впервые представлены документы о Прутском походе 1711 года, проект договора о вечном мире между Россией и Османской империей с личной правкой монарха.Дипломатия петровской эпохи представлена грамотами монархов Священной Римской империи, Великобритании, Франции, Голландии.Отдельная часть посвящена Санкт-Петербургу: на примере архивных документов рассказывается о постройке укреплений Петропавловской крепости, Петропавловского собора, дворцов Петра I, жителях города. Наглядно представить, как выглядел город на Неве, позволяют гравюры с видами первых построек северной столицы. Также интересен рисунок фигуры медного ангела на шпиле Петропавловского собора, ставшего покровителем города.Изменения в повседневной жизни, которые инициировал император, тоже отображены в экспозиции. Например, указ Петра I о праздновании Нового года, распоряжения о переходе на новое летоисчисление, введении гражданского шрифта, документы о школьном образовании, создании Академии наук, курортов, первого общедоступного музея (Кунсткамеры), об учреждении ассамблей.В подготовке экспозиции принимали участие Государственный архив РФ, Российский государственный исторический архив, Государственный архив Дании, Государственный исторический музей, Институт Петра Великого и другие собрания.Выставка открыта до 19 июня.
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елизавета петровна (императрица), россия, франция, дания, петр i, музеи, новости культуры
07:08 13.04.2022
 
Масштабная выставка о Петре I к его юбилею открывается в Москве

Экспозиция "Петр I и его эпоха" открывается в Выставочном зале федеральных архивов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосетительница на историко-документальной выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Посетительница на историко-документальной выставке Петр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Историко-документальные проект "Петр I и его эпоха", посвященный 350-летию со дня рождения российского императора, открылся в Выставочном зале федеральных архивов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосетители на историко-документальной выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Посетители на историко-документальной выставке Пётр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Посетители на историко-документальной выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве

"Представленные на выставке автографы императора демонстрируют его бурный темперамент, негодование промедлением подданных по неотложным проблемам, страстную любовь к своим детищам — Санкт-Петербургу и флоту", — отмечают организаторы.

Проект поражает своим масштабом и уникальностью. Впервые в рамках выставки представлено более 250 редких экспонатов: подлинные архивные документы петровской эпохи, грамоты, графика, гравюры, автографы, мемориальные вещи Петра I. Частью смотра стали мультимедийные экраны. На них детально показано, какие города посещал цесаревич, а затем император, а также памятники, установленные в его честь в России и Европе.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель скульптуры "Император Петр I" скульптора Александра Опекушина на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Модель скульптуры Император Петр I скульптора Александра Опекушина, представленная на историко-документальной выставке Пётр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Модель скульптуры "Император Петр I" скульптора Александра Опекушина на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Один из самых интересных разделов выставки посвящен личности императора, его семейной жизни. Представленные здесь предметы показывают, как родные, друзья, сподвижники повлияли на формирование мировоззрения царя-реформатора.
В экспозиции впервые включена разрядная книга с записью о рождении и крещении царевича, документы правления царя Федора Алексеевича, учебная тетрадь Петра I. Отдельно выставлены материалы об его бракосочетании с Евдокией Лопухиной, рождении сыновей, трогательное письмо императора к дочерям от второго брака и локон Елизаветы Петровны.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве

Посетительница на историко-документальной выставке Пётр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве
1 из 3

Посетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Стакан с надписью "Виват Виват Виват царь Петр Алексеевич", чаша для вина или сладостей ("Рассольник") с фигурой Минервы и станец государя на выставке "Петр I и его эпоха"

Стакан с надписью Виват Виват Виват царь Петр Алексеевич, чаша для вина или сладостей с фигурой Минервы и станец великого государя, представленные на историко-документальной выставке Пётр I и его эпоха
2 из 3

Стакан с надписью "Виват Виват Виват царь Петр Алексеевич", чаша для вина или сладостей ("Рассольник") с фигурой Минервы и станец государя на выставке "Петр I и его эпоха"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Посетители на историко-документальной выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве к 350-летию со дня рождения первого российского императора.

Посетители на историко-документальной выставке Пётр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве
3 из 3

Посетители на историко-документальной выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве к 350-летию со дня рождения первого российского императора.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Стакан с надписью "Виват Виват Виват царь Петр Алексеевич", чаша для вина или сладостей ("Рассольник") с фигурой Минервы и станец государя на выставке "Петр I и его эпоха"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетители на историко-документальной выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве к 350-летию со дня рождения первого российского императора.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В экспозиции есть и мемориальные вещи: записные книжки Петра I и царевича Алексея Петровича, кафтан и трость императора.
Центральное место на выставке отведено событиям Северной войны и развитию внешнеполитических связей России. Впервые представлены документы о Прутском походе 1711 года, проект договора о вечном мире между Россией и Османской империей с личной правкой монарха.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Посетители на историко-документальной выставке Пётр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве
Дипломатия петровской эпохи представлена грамотами монархов Священной Римской империи, Великобритании, Франции, Голландии.
Отдельная часть посвящена Санкт-Петербургу: на примере архивных документов рассказывается о постройке укреплений Петропавловской крепости, Петропавловского собора, дворцов Петра I, жителях города. Наглядно представить, как выглядел город на Неве, позволяют гравюры с видами первых построек северной столицы. Также интересен рисунок фигуры медного ангела на шпиле Петропавловского собора, ставшего покровителем города.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЭскиз проекта фигуры ангела на кресте шпиля Петропавловского собора, представленный на историко-документальной выставке "Пётр I и его эпоха"
Эскиз проекта фигуры ангела на кресте шпиля Петропавловского собора, представленный на историко-документальной выставке Пётр I и его эпоха - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Эскиз проекта фигуры ангела на кресте шпиля Петропавловского собора, представленный на историко-документальной выставке "Пётр I и его эпоха"

"Многие законодательные документы по преобразованию госаппарата и госслужбы – автографы Петра Великого, и все они созданы при его личном участии, — отмечают организаторы. — В экспозицию вошли материалы о введении подушной подати, развитии промышленности, внутренней и внешней торговли".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Экспонат, на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве

Экспонат, представленный на историко-документальной выставке Пётр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве
1 из 2

Экспонат, на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве

Посетительница на историко-документальной выставке Пётр I и его эпоха в выставочном зале федеральных архивов в Москве
2 из 2

Посетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 2

Экспонат, на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 2

Посетительница на выставке "Петр I и его эпоха" в выставочном зале федеральных архивов в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Изменения в повседневной жизни, которые инициировал император, тоже отображены в экспозиции. Например, указ Петра I о праздновании Нового года, распоряжения о переходе на новое летоисчисление, введении гражданского шрифта, документы о школьном образовании, создании Академии наук, курортов, первого общедоступного музея (Кунсткамеры), об учреждении ассамблей.
В подготовке экспозиции принимали участие Государственный архив РФ, Российский государственный исторический архив, Государственный архив Дании, Государственный исторический музей, Институт Петра Великого и другие собрания.
Выставка открыта до 19 июня.
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