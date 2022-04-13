https://ria.ru/20220413/muzei-1782281531.html

Масштабная выставка о Петре I к его юбилею открывается в Москве

Масштабная выставка о Петре I к его юбилею открывается в Москве - РИА Новости, 13.04.2022

Масштабная выставка о Петре I к его юбилею открывается в Москве

Историко-документальные проект "Петр I и его эпоха", посвященный 350-летию со дня рождения российского императора, открылся в Выставочном зале федеральных... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T07:08

2022-04-13T07:08

2022-04-13T07:08

елизавета петровна (императрица)

россия

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дания

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Историко-документальные проект "Петр I и его эпоха", посвященный 350-летию со дня рождения российского императора, открылся в Выставочном зале федеральных архивов.Проект поражает своим масштабом и уникальностью. Впервые в рамках выставки представлено более 250 редких экспонатов: подлинные архивные документы петровской эпохи, грамоты, графика, гравюры, автографы, мемориальные вещи Петра I. Частью смотра стали мультимедийные экраны. На них детально показано, какие города посещал цесаревич, а затем император, а также памятники, установленные в его честь в России и Европе.Один из самых интересных разделов выставки посвящен личности императора, его семейной жизни. Представленные здесь предметы показывают, как родные, друзья, сподвижники повлияли на формирование мировоззрения царя-реформатора.В экспозиции впервые включена разрядная книга с записью о рождении и крещении царевича, документы правления царя Федора Алексеевича, учебная тетрадь Петра I. Отдельно выставлены материалы об его бракосочетании с Евдокией Лопухиной, рождении сыновей, трогательное письмо императора к дочерям от второго брака и локон Елизаветы Петровны.В экспозиции есть и мемориальные вещи: записные книжки Петра I и царевича Алексея Петровича, кафтан и трость императора.Центральное место на выставке отведено событиям Северной войны и развитию внешнеполитических связей России. Впервые представлены документы о Прутском походе 1711 года, проект договора о вечном мире между Россией и Османской империей с личной правкой монарха.Дипломатия петровской эпохи представлена грамотами монархов Священной Римской империи, Великобритании, Франции, Голландии.Отдельная часть посвящена Санкт-Петербургу: на примере архивных документов рассказывается о постройке укреплений Петропавловской крепости, Петропавловского собора, дворцов Петра I, жителях города. Наглядно представить, как выглядел город на Неве, позволяют гравюры с видами первых построек северной столицы. Также интересен рисунок фигуры медного ангела на шпиле Петропавловского собора, ставшего покровителем города.Изменения в повседневной жизни, которые инициировал император, тоже отображены в экспозиции. Например, указ Петра I о праздновании Нового года, распоряжения о переходе на новое летоисчисление, введении гражданского шрифта, документы о школьном образовании, создании Академии наук, курортов, первого общедоступного музея (Кунсткамеры), об учреждении ассамблей.В подготовке экспозиции принимали участие Государственный архив РФ, Российский государственный исторический архив, Государственный архив Дании, Государственный исторический музей, Институт Петра Великого и другие собрания.Выставка открыта до 19 июня.

https://ria.ru/20220309/kino-1776502817.html

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франция

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

елизавета петровна (императрица), россия, франция, дания, петр i, музеи, новости культуры