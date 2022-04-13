https://ria.ru/20220413/mrot-1783361326.html

Глава ФНПР предложил повышать МРОТ не реже раза в квартал

Глава ФНПР предложил повышать МРОТ не реже раза в квартал - РИА Новости, 13.04.2022

Глава ФНПР предложил повышать МРОТ не реже раза в квартал

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предложение вернуться к ежеквартальному... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:47

2022-04-13T16:47

2022-04-13T17:46

михаил шмаков

россия

общество

федерация независимых профсоюзов россии

мрот

экономика

татьяна голикова

правительство рф

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предложение вернуться к ежеквартальному определению прожиточного минимума (ПМ) на основе потребкорзины и не реже раза в квартал повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), следует из размещённого на сайте объединения документа."Профсоюзная сторона РТК предлагает правительству РФ вернуться к ежеквартальному определению прожиточного минимума на основе потребительской корзины, скорректированной с учетом национальных норм потребления, и повышать МРОТ не реже одного раза в квартал в соответствии с темпами роста прожиточного минимума ", - говорится в письме на имя Голиковой.Согласно расчетам, приведенным в письме, величина прожиточного минимума трудоспособного населения за февраль 2022 года при старой методике расчета составила бы 15 699 рублей, а с учетом рекомендаций по нормам здорового питания, утвержденным приказом Минздрава, - 19 696 рублей. При этом сегодня прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 13 793 рубля.Профсоюзы в своем обращении также отмечают рост цен на товары и услуги вследствие введенных против России санкций и обращают внимание на прогнозируемые в 2022 году двузначные показатели инфляции, что приведет к существенному снижению покупательной способности населения."Действующая методика установления ПМ и МРОТ не только не обеспечивает повышение их реального содержания, но и ведёт к сокращению реальных располагаемых денежных доходов населения", - говорится в документе.Министерство труда в 2020 году предложило новый порядок расчета МРОТ и ПМ. В 2021 году соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы было установлено в размере 42%, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год – в размере 44,2%. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года составил 13 890 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) - 12 654 рубля.

https://ria.ru/20220411/dopindeksatsiya-1782946186.html

https://ria.ru/20220401/pensii-1781186623.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

михаил шмаков, россия, общество, федерация независимых профсоюзов россии, мрот, экономика, татьяна голикова, правительство рф