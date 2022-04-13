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Глава ФНПР предложил повышать МРОТ не реже раза в квартал - РИА Новости, 13.04.2022
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Глава ФНПР предложил повышать МРОТ не реже раза в квартал
Глава ФНПР предложил повышать МРОТ не реже раза в квартал - РИА Новости, 13.04.2022
Глава ФНПР предложил повышать МРОТ не реже раза в квартал
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предложение вернуться к ежеквартальному... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T16:47
2022-04-13T17:46
михаил шмаков
россия
общество
федерация независимых профсоюзов россии
мрот
экономика
татьяна голикова
правительство рф
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предложение вернуться к ежеквартальному определению прожиточного минимума (ПМ) на основе потребкорзины и не реже раза в квартал повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), следует из размещённого на сайте объединения документа."Профсоюзная сторона РТК предлагает правительству РФ вернуться к ежеквартальному определению прожиточного минимума на основе потребительской корзины, скорректированной с учетом национальных норм потребления, и повышать МРОТ не реже одного раза в квартал в соответствии с темпами роста прожиточного минимума ", - говорится в письме на имя Голиковой.Согласно расчетам, приведенным в письме, величина прожиточного минимума трудоспособного населения за февраль 2022 года при старой методике расчета составила бы 15 699 рублей, а с учетом рекомендаций по нормам здорового питания, утвержденным приказом Минздрава, - 19 696 рублей. При этом сегодня прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 13 793 рубля.Профсоюзы в своем обращении также отмечают рост цен на товары и услуги вследствие введенных против России санкций и обращают внимание на прогнозируемые в 2022 году двузначные показатели инфляции, что приведет к существенному снижению покупательной способности населения."Действующая методика установления ПМ и МРОТ не только не обеспечивает повышение их реального содержания, но и ведёт к сокращению реальных располагаемых денежных доходов населения", - говорится в документе.Министерство труда в 2020 году предложило новый порядок расчета МРОТ и ПМ. В 2021 году соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы было установлено в размере 42%, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год – в размере 44,2%. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года составил 13 890 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) - 12 654 рубля.
https://ria.ru/20220411/dopindeksatsiya-1782946186.html
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михаил шмаков, россия, общество, федерация независимых профсоюзов россии, мрот, экономика, татьяна голикова, правительство рф
16:47 13.04.2022 (обновлено: 17:46 13.04.2022)
 
Глава ФНПР предложил повышать МРОТ не реже раза в квартал

Глава ФНПР Шмаков предложил вице-премьеру Голиковой повышать МРОТ не реже раза в квартал

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой предложение вернуться к ежеквартальному определению прожиточного минимума (ПМ) на основе потребкорзины и не реже раза в квартал повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), следует из размещённого на сайте объединения документа.
"Профсоюзная сторона РТК предлагает правительству РФ вернуться к ежеквартальному определению прожиточного минимума на основе потребительской корзины, скорректированной с учетом национальных норм потребления, и повышать МРОТ не реже одного раза в квартал в соответствии с темпами роста прожиточного минимума ", - говорится в письме на имя Голиковой.
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Согласно расчетам, приведенным в письме, величина прожиточного минимума трудоспособного населения за февраль 2022 года при старой методике расчета составила бы 15 699 рублей, а с учетом рекомендаций по нормам здорового питания, утвержденным приказом Минздрава, - 19 696 рублей. При этом сегодня прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 13 793 рубля.
Профсоюзы в своем обращении также отмечают рост цен на товары и услуги вследствие введенных против России санкций и обращают внимание на прогнозируемые в 2022 году двузначные показатели инфляции, что приведет к существенному снижению покупательной способности населения.
"Действующая методика установления ПМ и МРОТ не только не обеспечивает повышение их реального содержания, но и ведёт к сокращению реальных располагаемых денежных доходов населения", - говорится в документе.
Министерство труда в 2020 году предложило новый порядок расчета МРОТ и ПМ. В 2021 году соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы было установлено в размере 42%, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год – в размере 44,2%. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года составил 13 890 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) - 12 654 рубля.
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