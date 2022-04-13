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ПСД основного этапа строительства Ленского моста поступит на госэкспертизу - РИА Новости, 13.04.2022
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https://ria.ru/20220413/most-1783273983.html
ПСД основного этапа строительства Ленского моста поступит на госэкспертизу
ПСД основного этапа строительства Ленского моста поступит на госэкспертизу - РИА Новости, 13.04.2022
ПСД основного этапа строительства Ленского моста поступит на госэкспертизу
Проектная документация по основному этапу строительства концессионного Ленского моста поступит на госэкспертизу до конца апреля, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:35
2022-04-13T11:35
республика саха (якутия)
экономика
марат хуснуллин
дальний восток
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 13 апр – РИА Новости. Проектная документация по основному этапу строительства концессионного Ленского моста поступит на госэкспертизу до конца апреля, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства Якутии.Отмечается, что в среду первый вице-премьер Якутии Дмитрий Бердников и член совета директоров группы "ВИС" Сергей Ромашов посетили строительную площадку моста."Проектировщики практически завершили свою работу, проектная документация основного этапа поступит на рассмотрение госэкспертизы до конца апреля. Проделана очень большая работа, рассматривалось несколько вариантов конструкций моста, конфигураций его опор. В месте строительства непростая геология, кроме этого, необходимо было учесть все особенности гидрологического режима и ледохода", – приводятся слова Ромашова.В свою очередь Бердников отметил, что в этом году концессионером будут полностью завершены работы подготовительного этапа – переустройство всех инженерных сетей. В планах до конца года начать работы по основному ходу мостового перехода. "Они начнутся с технологической площадки левого берега и подготовки сухого дока для изготовления коффердамов под пилоны моста. При этом хочется отметить, что Группа "ВИС" полностью выполняет принятые на себя обязательства по привлечению якутских компаний при выполнении подготовительных работ", - добавил он.Ранее сообщалось о том, что основной этап строительства моста через Лену в Якутии планируется начать в 2022 году после одобрения Главгосэкспертизы.В 2020 году правительство республики и "Восьмая концессионная компания" подписали концессионное соглашение на строительство моста. Общий объем финансирования проекта был оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Позднее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил РИА Новости, что стоимость проекта пересмотрена и снижена до 68 миллиардов рублей.Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более 3 километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока.
https://ria.ru/20220303/sevmorput-1776306819.html
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экономика, марат хуснуллин, дальний восток, республика саха (якутия)
11:35 13.04.2022
 
ПСД основного этапа строительства Ленского моста поступит на госэкспертизу

ПСД основного этапа строительства Ленского моста поступит на госэкспертизу до конца апреля

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЯКУТСК, 13 апр – РИА Новости. Проектная документация по основному этапу строительства концессионного Ленского моста поступит на госэкспертизу до конца апреля, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства Якутии.
Отмечается, что в среду первый вице-премьер Якутии Дмитрий Бердников и член совета директоров группы "ВИС" Сергей Ромашов посетили строительную площадку моста.
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"Проектировщики практически завершили свою работу, проектная документация основного этапа поступит на рассмотрение госэкспертизы до конца апреля. Проделана очень большая работа, рассматривалось несколько вариантов конструкций моста, конфигураций его опор. В месте строительства непростая геология, кроме этого, необходимо было учесть все особенности гидрологического режима и ледохода", – приводятся слова Ромашова.
В свою очередь Бердников отметил, что в этом году концессионером будут полностью завершены работы подготовительного этапа – переустройство всех инженерных сетей. В планах до конца года начать работы по основному ходу мостового перехода. "Они начнутся с технологической площадки левого берега и подготовки сухого дока для изготовления коффердамов под пилоны моста. При этом хочется отметить, что Группа "ВИС" полностью выполняет принятые на себя обязательства по привлечению якутских компаний при выполнении подготовительных работ", - добавил он.
Ранее сообщалось о том, что основной этап строительства моста через Лену в Якутии планируется начать в 2022 году после одобрения Главгосэкспертизы.
В 2020 году правительство республики и "Восьмая концессионная компания" подписали концессионное соглашение на строительство моста. Общий объем финансирования проекта был оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Позднее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил РИА Новости, что стоимость проекта пересмотрена и снижена до 68 миллиардов рублей.
Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более 3 километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока.
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