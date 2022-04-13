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В Белгородской области появится Министерство по делам молодежи - РИА Новости, 13.04.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220413/molodezh-1783267060.html
В Белгородской области появится Министерство по делам молодежи
В Белгородской области появится Министерство по делам молодежи - РИА Новости, 13.04.2022
В Белгородской области появится Министерство по делам молодежи
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение о создании в регионе министерства по делам молодежи, сообщило облправительство. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:04
2022-04-13T11:04
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение о создании в регионе министерства по делам молодежи, сообщило облправительство.О создании министерства Гладков заявил после встречи с представителями ветеранских организаций региона."Все видят, какая агрессивная информационная кампания развёрнута сейчас Западом. На кого она рассчитана? Она рассчитана на наших детей, на нашу молодёжь: очернить историю, очернить текущую ситуацию и разрушить сознание наших детей. Мы не можем этого допустить", — приводит слова Гладкова облправительство.По словам губернатора, министерство будет создавать условия для вовлечения молодежи в творчество, науку, изучение истории и общественную деятельность. Одна из главных задач нового органа власти — патриотическое воспитание детей. Возглавит ведомство Татьяна Киреева, которая сейчас занимает должность первого заместителя министра общественных коммуникаций области."Надеюсь, что это будут не сухие отчёты, а конкретная работа с нашими детьми, со студентами вузов и колледжей", — отметил Гладков.
https://ria.ru/20220404/yarmarki-1781685103.html
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
11:04 13.04.2022
 
В Белгородской области появится Министерство по делам молодежи

Губернатор Гладков: в Белгородской области появится Министерство по делам молодежи

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение о создании в регионе министерства по делам молодежи, сообщило облправительство.
О создании министерства Гладков заявил после встречи с представителями ветеранских организаций региона.
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"Все видят, какая агрессивная информационная кампания развёрнута сейчас Западом. На кого она рассчитана? Она рассчитана на наших детей, на нашу молодёжь: очернить историю, очернить текущую ситуацию и разрушить сознание наших детей. Мы не можем этого допустить", — приводит слова Гладкова облправительство.
По словам губернатора, министерство будет создавать условия для вовлечения молодежи в творчество, науку, изучение истории и общественную деятельность. Одна из главных задач нового органа власти — патриотическое воспитание детей. Возглавит ведомство Татьяна Киреева, которая сейчас занимает должность первого заместителя министра общественных коммуникаций области.
"Надеюсь, что это будут не сухие отчёты, а конкретная работа с нашими детьми, со студентами вузов и колледжей", — отметил Гладков.
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Белгородская областьОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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