https://ria.ru/20220413/molodezh-1783267060.html
В Белгородской области появится Министерство по делам молодежи
В Белгородской области появится Министерство по делам молодежи - РИА Новости, 13.04.2022
В Белгородской области появится Министерство по делам молодежи
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение о создании в регионе министерства по делам молодежи, сообщило облправительство. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:04
2022-04-13T11:04
2022-04-13T11:04
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение о создании в регионе министерства по делам молодежи, сообщило облправительство.О создании министерства Гладков заявил после встречи с представителями ветеранских организаций региона."Все видят, какая агрессивная информационная кампания развёрнута сейчас Западом. На кого она рассчитана? Она рассчитана на наших детей, на нашу молодёжь: очернить историю, очернить текущую ситуацию и разрушить сознание наших детей. Мы не можем этого допустить", — приводит слова Гладкова облправительство.По словам губернатора, министерство будет создавать условия для вовлечения молодежи в творчество, науку, изучение истории и общественную деятельность. Одна из главных задач нового органа власти — патриотическое воспитание детей. Возглавит ведомство Татьяна Киреева, которая сейчас занимает должность первого заместителя министра общественных коммуникаций области."Надеюсь, что это будут не сухие отчёты, а конкретная работа с нашими детьми, со студентами вузов и колледжей", — отметил Гладков.
https://ria.ru/20220404/yarmarki-1781685103.html
https://ria.ru/20220328/turizm-1780501408.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, вячеслав гладков
В Белгородской области появится Министерство по делам молодежи
Губернатор Гладков: в Белгородской области появится Министерство по делам молодежи
БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение о создании в регионе министерства по делам молодежи, сообщило
облправительство.
О создании министерства Гладков заявил после встречи с представителями ветеранских организаций региона.
"Все видят, какая агрессивная информационная кампания развёрнута сейчас Западом. На кого она рассчитана? Она рассчитана на наших детей, на нашу молодёжь: очернить историю, очернить текущую ситуацию и разрушить сознание наших детей. Мы не можем этого допустить", — приводит слова Гладкова облправительство.
По словам губернатора, министерство будет создавать условия для вовлечения молодежи в творчество, науку, изучение истории и общественную деятельность. Одна из главных задач нового органа власти — патриотическое воспитание детей. Возглавит ведомство Татьяна Киреева, которая сейчас занимает должность первого заместителя министра общественных коммуникаций области.
"Надеюсь, что это будут не сухие отчёты, а конкретная работа с нашими детьми, со студентами вузов и колледжей", — отметил Гладков.