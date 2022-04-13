https://ria.ru/20220413/molodezh-1783267060.html

В Белгородской области появится Министерство по делам молодежи

В Белгородской области появится Министерство по делам молодежи - РИА Новости, 13.04.2022

В Белгородской области появится Министерство по делам молодежи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение о создании в регионе министерства по делам молодежи, сообщило облправительство. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:04

2022-04-13T11:04

2022-04-13T11:04

белгородская область

общество

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение о создании в регионе министерства по делам молодежи, сообщило облправительство.О создании министерства Гладков заявил после встречи с представителями ветеранских организаций региона."Все видят, какая агрессивная информационная кампания развёрнута сейчас Западом. На кого она рассчитана? Она рассчитана на наших детей, на нашу молодёжь: очернить историю, очернить текущую ситуацию и разрушить сознание наших детей. Мы не можем этого допустить", — приводит слова Гладкова облправительство.По словам губернатора, министерство будет создавать условия для вовлечения молодежи в творчество, науку, изучение истории и общественную деятельность. Одна из главных задач нового органа власти — патриотическое воспитание детей. Возглавит ведомство Татьяна Киреева, которая сейчас занимает должность первого заместителя министра общественных коммуникаций области."Надеюсь, что это будут не сухие отчёты, а конкретная работа с нашими детьми, со студентами вузов и колледжей", — отметил Гладков.

https://ria.ru/20220404/yarmarki-1781685103.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, белгородская область, вячеслав гладков