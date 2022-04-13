https://ria.ru/20220413/miny-1783289498.html

Минобороны Турции отметило невозможность определить число мин в Черном море

Минобороны Турции отметило невозможность определить число мин в Черном море - РИА Новости, 13.04.2022

Минобороны Турции отметило невозможность определить число мин в Черном море

Турция повысила статус оповещения и мобилизации сил в связи с дрейфующими минами в Черном море, подтвердить число выпущенных в море мин невозможно, заявил... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:38

2022-04-13T12:38

2022-04-13T12:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

одесса

донбасс

минобороны турции

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости. Турция повысила статус оповещения и мобилизации сил в связи с дрейфующими минами в Черном море, подтвердить число выпущенных в море мин невозможно, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар.ФСБ России связывала их появление с установкой Украиной 420 подобных устройств устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина) на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В российской службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Минобороны Турции впоследствии трижды заявило об обнаружении дрейфующих мин у своего побережья."У нас есть большие возможности для борьбы с этой проблемой. Мы быстро их мобилизовали, повысили статус оповещения подводных команд и беспилотников. Мы внимательно следим за развитием событий. Когда мы получаем какое-либо уведомление, наши подразделения быстро принимают необходимые меры", - сказал Акар журналистам.Напомнив, что к настоящему времени на шельфе Босфора были обезврежены три мины, Акар сказал, что "есть некоторые цифры о выпущенных минах"."Подтвердить их невозможно. Что мы будем делать в этом отношении, так это сохранять бдительность", - сказал турецкий министр.На вопрос, как мины, о которых идет речь, так быстро достигли берегов Босфора, министр Акар ответил, что "есть много толкований и предположений по этому поводу"."Без конкретной информации и данных об этом было бы неуместно говорить о некоторых вещах", - подчеркнул он.Акар подчеркнул, что "каждое уведомление тщательно оценивается"."После обнаружения мин они выводятся в безопасную зону и обезвреживаются без ущерба для окружающей среды", - резюмировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220409/turtsiya-1782677157.html

https://ria.ru/20220329/miny-1780754993.html

россия

одесса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, одесса, донбасс, минобороны турции, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)