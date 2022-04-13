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Минобороны Турции отметило невозможность определить число мин в Черном море - РИА Новости, 13.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/miny-1783289498.html
Минобороны Турции отметило невозможность определить число мин в Черном море
Минобороны Турции отметило невозможность определить число мин в Черном море - РИА Новости, 13.04.2022
Минобороны Турции отметило невозможность определить число мин в Черном море
Турция повысила статус оповещения и мобилизации сил в связи с дрейфующими минами в Черном море, подтвердить число выпущенных в море мин невозможно, заявил... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:38
2022-04-13T12:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
одесса
донбасс
минобороны турции
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости. Турция повысила статус оповещения и мобилизации сил в связи с дрейфующими минами в Черном море, подтвердить число выпущенных в море мин невозможно, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар.ФСБ России связывала их появление с установкой Украиной 420 подобных устройств устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина) на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В российской службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Минобороны Турции впоследствии трижды заявило об обнаружении дрейфующих мин у своего побережья."У нас есть большие возможности для борьбы с этой проблемой. Мы быстро их мобилизовали, повысили статус оповещения подводных команд и беспилотников. Мы внимательно следим за развитием событий. Когда мы получаем какое-либо уведомление, наши подразделения быстро принимают необходимые меры", - сказал Акар журналистам.Напомнив, что к настоящему времени на шельфе Босфора были обезврежены три мины, Акар сказал, что "есть некоторые цифры о выпущенных минах"."Подтвердить их невозможно. Что мы будем делать в этом отношении, так это сохранять бдительность", - сказал турецкий министр.На вопрос, как мины, о которых идет речь, так быстро достигли берегов Босфора, министр Акар ответил, что "есть много толкований и предположений по этому поводу"."Без конкретной информации и данных об этом было бы неуместно говорить о некоторых вещах", - подчеркнул он.Акар подчеркнул, что "каждое уведомление тщательно оценивается"."После обнаружения мин они выводятся в безопасную зону и обезвреживаются без ущерба для окружающей среды", - резюмировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220409/turtsiya-1782677157.html
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в мире, владимир путин, россия, одесса, донбасс, минобороны турции, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
12:38 13.04.2022
 
Минобороны Турции отметило невозможность определить число мин в Черном море

Глава Минобороны Турции Акар заявил о невозможности определить число мин в Черном море

© REUTERS / Valentyn Ogirenko/File PhotoТорговое судно в Черном море в районе порта Одессы
Торговое судно в Черном море в районе порта Одессы - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko/File Photo
Торговое судно в Черном море в районе порта Одессы
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 апр – РИА Новости. Турция повысила статус оповещения и мобилизации сил в связи с дрейфующими минами в Черном море, подтвердить число выпущенных в море мин невозможно, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар.
ФСБ России связывала их появление с установкой Украиной 420 подобных устройств устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина) на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В российской службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Минобороны Турции впоследствии трижды заявило об обнаружении дрейфующих мин у своего побережья.
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"У нас есть большие возможности для борьбы с этой проблемой. Мы быстро их мобилизовали, повысили статус оповещения подводных команд и беспилотников. Мы внимательно следим за развитием событий. Когда мы получаем какое-либо уведомление, наши подразделения быстро принимают необходимые меры", - сказал Акар журналистам.
Напомнив, что к настоящему времени на шельфе Босфора были обезврежены три мины, Акар сказал, что "есть некоторые цифры о выпущенных минах".
"Подтвердить их невозможно. Что мы будем делать в этом отношении, так это сохранять бдительность", - сказал турецкий министр.
На вопрос, как мины, о которых идет речь, так быстро достигли берегов Босфора, министр Акар ответил, что "есть много толкований и предположений по этому поводу".
"Без конкретной информации и данных об этом было бы неуместно говорить о некоторых вещах", - подчеркнул он.
Акар подчеркнул, что "каждое уведомление тщательно оценивается".
"После обнаружения мин они выводятся в безопасную зону и обезвреживаются без ущерба для окружающей среды", - резюмировал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияОдессаДонбассМинобороны ТурцииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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