https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783421413.html

Володин: если что-то случится с Медведчуком, отвечать будет Зеленский

Володин: если что-то случится с Медведчуком, отвечать будет Зеленский - РИА Новости, 13.04.2022

Володин: если что-то случится с Медведчуком, отвечать будет Зеленский

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на задержание на Украине главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. РИА Новости, 13.04.2022

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2022-04-13T22:01

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на задержание на Украине главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. "Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому", — написал он в Telegram-канале.Володин напомнил, что Медведчук был инициатором реализации Минских соглашений и выступал за независимую, внеблоковую Украину. Это, по словам спикера Госдумы, его главное отличие от Владимира Зеленского, который пляшет под дудку США. Именно по этой причине лидера ОПЗЖ не поддерживают Вашингтон и Брюссель, уверен Володин."Зеленский пытается представить его предателем, заковав в наручники. Для него он конкурент номер один. Все это понимают. Вот такие на Украине политические свободы. Но США и Евросоюз безмолвствуют", — добавил Володин.О задержании Медведчука стало известно накануне вечером. Служба безопасности Украины заявила, что провела такую спецоперацию по поручению президента Владимира Зеленского. Позже сам Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. В Кремле преследование главы ОПЗЖ назвали яркой иллюстрацией того, что представляет собой киевский режим, а сам процесс — политически мотивированным и надуманным. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва будет следить за судьбой Медведчука и призывает к этому европейских политиков.

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783403094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

виктор медведчук, вячеслав володин, украина, в мире, владимир зеленский, россия, сша, госдума рф, евросоюз