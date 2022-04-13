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Володин: если что-то случится с Медведчуком, отвечать будет Зеленский - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783421413.html
Володин: если что-то случится с Медведчуком, отвечать будет Зеленский
Володин: если что-то случится с Медведчуком, отвечать будет Зеленский - РИА Новости, 13.04.2022
Володин: если что-то случится с Медведчуком, отвечать будет Зеленский
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на задержание на Украине главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T22:01
2022-04-13T23:33
обострение ситуации в днр и лнр
виктор медведчук
вячеслав володин
украина
в мире
владимир зеленский
россия
сша
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на задержание на Украине главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. "Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому", — написал он в Telegram-канале.Володин напомнил, что Медведчук был инициатором реализации Минских соглашений и выступал за независимую, внеблоковую Украину. Это, по словам спикера Госдумы, его главное отличие от Владимира Зеленского, который пляшет под дудку США. Именно по этой причине лидера ОПЗЖ не поддерживают Вашингтон и Брюссель, уверен Володин."Зеленский пытается представить его предателем, заковав в наручники. Для него он конкурент номер один. Все это понимают. Вот такие на Украине политические свободы. Но США и Евросоюз безмолвствуют", — добавил Володин.О задержании Медведчука стало известно накануне вечером. Служба безопасности Украины заявила, что провела такую спецоперацию по поручению президента Владимира Зеленского. Позже сам Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. В Кремле преследование главы ОПЗЖ назвали яркой иллюстрацией того, что представляет собой киевский режим, а сам процесс — политически мотивированным и надуманным. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва будет следить за судьбой Медведчука и призывает к этому европейских политиков.
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виктор медведчук, вячеслав володин, украина, в мире, владимир зеленский, россия, сша, госдума рф, евросоюз
22:01 13.04.2022 (обновлено: 23:33 13.04.2022)
 
Володин: если что-то случится с Медведчуком, отвечать будет Зеленский

Володин заявил, что если что-то случится с Медведчуком, отвечать будет Зеленский

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на задержание на Украине главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
"Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому", — написал он в Telegram-канале.
Володин напомнил, что Медведчук был инициатором реализации Минских соглашений и выступал за независимую, внеблоковую Украину. Это, по словам спикера Госдумы, его главное отличие от Владимира Зеленского, который пляшет под дудку США. Именно по этой причине лидера ОПЗЖ не поддерживают Вашингтон и Брюссель, уверен Володин.
"Зеленский пытается представить его предателем, заковав в наручники. Для него он конкурент номер один. Все это понимают. Вот такие на Украине политические свободы. Но США и Евросоюз безмолвствуют", — добавил Володин.
О задержании Медведчука стало известно накануне вечером. Служба безопасности Украины заявила, что провела такую спецоперацию по поручению президента Владимира Зеленского. Позже сам Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев.
В Кремле преследование главы ОПЗЖ назвали яркой иллюстрацией того, что представляет собой киевский режим, а сам процесс — политически мотивированным и надуманным. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва будет следить за судьбой Медведчука и призывает к этому европейских политиков.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 19:48
Бастрыкин поручил проверить правомерность действий Киева против Медведчука
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВиктор МедведчукВячеслав ВолодинУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийРоссияСШАГосдума РФЕвросоюз
 
 
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