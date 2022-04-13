https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783380160.html

Жена Медведчука записала обращение к Зеленскому и Эрдогану

Жена Медведчука записала обращение к Зеленскому и Эрдогану - РИА Новости, 13.04.2022

Жена Медведчука записала обращение к Зеленскому и Эрдогану

Жена задержанного главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко потребовала от Владимира... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:47

2022-04-13T17:47

2022-04-13T19:43

в мире

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россия

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служба безопасности украины

виктор медведчук

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Жена задержанного главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко потребовала от Владимира Зеленского немедленно освободить депутата."Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа", — заявила она. Видео ее обращения опубликовано в YouTube.Марченко подчеркнула, что Медведчук не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию, всегда выступал за мир, диалог и согласие в стране. Она назвала его задержание проявлением терроризма.Также супруга политика обратилась за помощью к президенту Турции Тайипу Эрдогану."Я очень боюсь за жизнь Виктора. Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к вам прислушиваются. Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа Виктора Медведчука", — сказала Марченко.Во вторник в Службе безопасности Украины сообщили о задержании Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже президент Владимир Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. По его мнению, преследование главы ОПЗЖ стало яркой иллюстрацией того, что представляет собой киевский режим, а сам процесс политически мотивирован и надуман.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783287599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий песков, россия, украина, служба безопасности украины, виктор медведчук