17:47 13.04.2022 (обновлено: 19:43 13.04.2022)
Жена Медведчука записала обращение к Зеленскому и Эрдогану
Жена Медведчука записала обращения к президентам Украины и Турции Зеленскому и Эрдогану
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Жена задержанного главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко потребовала от Владимира Зеленского немедленно освободить депутата.
"Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа", — заявила она. Видео ее обращения опубликовано в YouTube.
Марченко подчеркнула, что Медведчук не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию, всегда выступал за мир, диалог и согласие в стране. Она назвала его задержание проявлением терроризма.
Также супруга политика обратилась за помощью к президенту Турции Тайипу Эрдогану.
"Я очень боюсь за жизнь Виктора. Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к вам прислушиваются. Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа Виктора Медведчука", — сказала Марченко.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. По его мнению, преследование главы ОПЗЖ стало яркой иллюстрацией того, что представляет собой киевский режим, а сам процесс политически мотивирован и надуман.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.