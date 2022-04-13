https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783376504.html

В МИД назвали предложение Зеленского обменять Медведчука крайне опасным

В МИД назвали предложение Зеленского обменять Медведчука крайне опасным - РИА Новости, 13.04.2022

В МИД назвали предложение Зеленского обменять Медведчука крайне опасным

Задержание на Украине главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и предложение украинских властей его обменять на... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:34

2022-04-13T17:34

2022-04-13T18:04

обострение ситуации в днр и лнр

виктор медведчук

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Задержание на Украине главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и предложение украинских властей его обменять на украинских военных выглядит как похищение и обмен за денежный выкуп иностранных и российских журналистов во время боевых действий на Северном Кавказе, что является очень опасной тенденцией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Считаем такую тенденцию крайне опасной, учитывая, что в стране очень много оппозиционно настроенных политиков и общественных деятелей. Мы проходили подобное в девяностые годы на Северном Кавказе, когда журналисты, в том числе зарубежные журналисты и российские, общественные и политические деятели как России, так и других стран, зазывали активнейшим образом на территорию конфликта, где воевали боевики и террористы, а затем их просто похищали и требовали выкуп. По-разному складывалась их судьба", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, эта тактика "очень напоминает то, что сейчас творится на Украине". "И те заявления, которые делает киевские режим, очень похожи на все то, что наша страна проходила на Северном Кавказе в девяностые", - добавила она.

https://ria.ru/20220413/zelenskiy-1783359038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

виктор медведчук, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр