12:51 13.04.2022 (обновлено: 15:14 13.04.2022)
Медведев назвал власти Украины уродцами за методы воздействия на Медведчука
Медведев назвал украинские власти "уродцами" за обращение с Медведчуком
© Фото : СБУВиктор Медведчук
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал "отдельными уродцами" представителей украинских органов власти, задержавших политика Виктора Медведчука и проводящих с ним следственные действия.
"Отдельные уродцы, именующие себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем "быстро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", — написал он в своем Telegram-канале.
Во вторник СБУ задержала лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже он предложил обменять политика на украинцев, попавших в плен.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, он в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. До 10 марта политик должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд разрешил взять его под стражу.
Его адвокат Лариса Чередниченко ранее заявила, что он находился в Киеве, но свой дом покинул.