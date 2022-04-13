https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783294041.html

Медведев назвал власти Украины уродцами за методы воздействия на Медведчука

Медведев назвал власти Украины уродцами за методы воздействия на Медведчука - РИА Новости, 13.04.2022

Медведев назвал власти Украины уродцами за методы воздействия на Медведчука

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал "отдельными уродцами" представителей украинских органов власти, задержавших политика Виктора Медведчука и проводящих с... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:51

2022-04-13T12:51

2022-04-13T15:14

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий медведев

виктор медведчук

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россия

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал "отдельными уродцами" представителей украинских органов власти, задержавших политика Виктора Медведчука и проводящих с ним следственные действия.Во вторник СБУ задержала лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже он предложил обменять политика на украинцев, попавших в плен.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, он в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. До 10 марта политик должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд разрешил взять его под стражу.Его адвокат Лариса Чередниченко ранее заявила, что он находился в Киеве, но свой дом покинул.

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, виктор медведчук, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр