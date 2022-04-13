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Медведев назвал власти Украины уродцами за методы воздействия на Медведчука - РИА Новости, 13.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783294041.html
Медведев назвал власти Украины уродцами за методы воздействия на Медведчука
Медведев назвал власти Украины уродцами за методы воздействия на Медведчука - РИА Новости, 13.04.2022
Медведев назвал власти Украины уродцами за методы воздействия на Медведчука
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал "отдельными уродцами" представителей украинских органов власти, задержавших политика Виктора Медведчука и проводящих с... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:51
2022-04-13T15:14
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий медведев
виктор медведчук
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал "отдельными уродцами" представителей украинских органов власти, задержавших политика Виктора Медведчука и проводящих с ним следственные действия.Во вторник СБУ задержала лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже он предложил обменять политика на украинцев, попавших в плен.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, он в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. До 10 марта политик должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд разрешил взять его под стражу.Его адвокат Лариса Чередниченко ранее заявила, что он находился в Киеве, но свой дом покинул.
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дмитрий медведев, виктор медведчук, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:51 13.04.2022 (обновлено: 15:14 13.04.2022)
 
Медведев назвал власти Украины уродцами за методы воздействия на Медведчука

Медведев назвал украинские власти "уродцами" за обращение с Медведчуком

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал "отдельными уродцами" представителей украинских органов власти, задержавших политика Виктора Медведчука и проводящих с ним следственные действия.

"Отдельные уродцы, именующие себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем "быстро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц", — написал он в своем Telegram-канале.

Во вторник СБУ задержала лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже он предложил обменять политика на украинцев, попавших в плен.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, он в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. До 10 марта политик должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд разрешил взять его под стражу.
Его адвокат Лариса Чередниченко ранее заявила, что он находился в Киеве, но свой дом покинул.
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