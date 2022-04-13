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Захарова отреагировала на планы МВД Украины "выбить показания" у Медведчука - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783287599.html
Захарова отреагировала на планы МВД Украины "выбить показания" у Медведчука
Захарова отреагировала на планы МВД Украины "выбить показания" у Медведчука - РИА Новости, 13.04.2022
Захарова отреагировала на планы МВД Украины "выбить показания" у Медведчука
МВД Украины планирует действовать в отношении задержанного политика Виктора Медведчука по "британской схеме", считает официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:29
2022-04-13T13:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
мвд украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. МВД Украины планирует действовать в отношении задержанного политика Виктора Медведчука по "британской схеме", считает официальный представитель МИД Мария Захарова.Так дипломат отреагировала на высказывание советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, который в телеэфире заявил, что в отношении Медведчука "было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания. &lt;…&gt; Как максимум &lt;…&gt; в идеале было бы сейчас провести, если это возможно &lt;…&gt; максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить из него определенные показания и после этого обменять".Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Он предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Медведчука подозревают в госизмене, содействии терроризму, а также в расхищении национальных ресурсов в Крыму. До 10 марта он должен был находиться под круглосуточным домашним арестом, но в конце февраля украинская прокуратура сообщила о его исчезновении. Позднее адвокат Лариса Чередниченко подтвердила, что Медведчук покинул свой дом в Киеве, но остался в городе.
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в мире, россия, украина, мвд украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, владимир зеленский, виктор медведчук
12:29 13.04.2022 (обновлено: 13:46 13.04.2022)
 
Захарова отреагировала на планы МВД Украины "выбить показания" у Медведчука

Представитель МИД Захарова заявила о "британской схеме" работы МВД Украины с Медведчуком

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. МВД Украины планирует действовать в отношении задержанного политика Виктора Медведчука по "британской схеме", считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно", — написала она в своем телеграм-канале.

Так дипломат отреагировала на высказывание советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, который в телеэфире заявил, что в отношении Медведчука "было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания. <…> Как максимум <…> в идеале было бы сейчас провести, если это возможно <…> максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить из него определенные показания и после этого обменять".
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Он предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Медведчука подозревают в госизмене, содействии терроризму, а также в расхищении национальных ресурсов в Крыму. До 10 марта он должен был находиться под круглосуточным домашним арестом, но в конце февраля украинская прокуратура сообщила о его исчезновении. Позднее адвокат Лариса Чередниченко подтвердила, что Медведчук покинул свой дом в Киеве, но остался в городе.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 23:12
Кива объяснил, зачем Зеленскому нужен Медведчук
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМВД УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваВладимир ЗеленскийВиктор Медведчук
 
 
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