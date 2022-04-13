12:29 13.04.2022 (обновлено: 13:46 13.04.2022)
Захарова отреагировала на планы МВД Украины "выбить показания" у Медведчука
Представитель МИД Захарова заявила о "британской схеме" работы МВД Украины с Медведчуком
© Фото : СБУВиктор Медведчук
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. МВД Украины планирует действовать в отношении задержанного политика Виктора Медведчука по "британской схеме", считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно", — написала она в своем телеграм-канале.
Так дипломат отреагировала на высказывание советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, который в телеэфире заявил, что в отношении Медведчука "было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания. <…> Как максимум <…> в идеале было бы сейчас провести, если это возможно <…> максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить из него определенные показания и после этого обменять".
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Он предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Медведчука подозревают в госизмене, содействии терроризму, а также в расхищении национальных ресурсов в Крыму. До 10 марта он должен был находиться под круглосуточным домашним арестом, но в конце февраля украинская прокуратура сообщила о его исчезновении. Позднее адвокат Лариса Чередниченко подтвердила, что Медведчук покинул свой дом в Киеве, но остался в городе.
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