https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783287599.html

Захарова отреагировала на планы МВД Украины "выбить показания" у Медведчука

Захарова отреагировала на планы МВД Украины "выбить показания" у Медведчука - РИА Новости, 13.04.2022

Захарова отреагировала на планы МВД Украины "выбить показания" у Медведчука

МВД Украины планирует действовать в отношении задержанного политика Виктора Медведчука по "британской схеме", считает официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:29

2022-04-13T12:29

2022-04-13T13:46

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мария захарова

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. МВД Украины планирует действовать в отношении задержанного политика Виктора Медведчука по "британской схеме", считает официальный представитель МИД Мария Захарова.Так дипломат отреагировала на высказывание советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, который в телеэфире заявил, что в отношении Медведчука "было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания. <…> Как максимум <…> в идеале было бы сейчас провести, если это возможно <…> максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить из него определенные показания и после этого обменять".Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Он предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Медведчука подозревают в госизмене, содействии терроризму, а также в расхищении национальных ресурсов в Крыму. До 10 марта он должен был находиться под круглосуточным домашним арестом, но в конце февраля украинская прокуратура сообщила о его исчезновении. Позднее адвокат Лариса Чередниченко подтвердила, что Медведчук покинул свой дом в Киеве, но остался в городе.

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, мвд украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, владимир зеленский, виктор медведчук