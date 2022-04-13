Рейтинг@Mail.ru
МВД Украины осадило Зеленского после предложения по обмену Медведчука - РИА Новости, 13.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783259650.html
МВД Украины осадило Зеленского после предложения по обмену Медведчука
МВД Украины осадило Зеленского после предложения по обмену Медведчука - РИА Новости, 13.04.2022
МВД Украины осадило Зеленского после предложения по обмену Медведчука
МВД Украины осадило Владимира Зеленского по поводу предложения обмена задержанного главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T10:23
2022-04-13T10:23
в мире
вадим денисенко
донбасс
украина
россия
мвд украины
владимир путин
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779602013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10c668045567ecabed69f6a07d57ec13.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. МВД Украины осадило Владимира Зеленского по поводу предложения обмена задержанного главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на украинских военнопленных.Во вторник глава СБУ сообщил о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев."Когда мы говорим о Медведчуке, то на самом деле, мне кажется, было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания, потому что он обладает огромным объемом информации про то, кто, кому и сколько давал из РФ для создания пятой колонны, для создания движения коллаборантов... Как максимум... в идеале было бы сейчас провести, если это возможно, конечно, в этом должны больше понимать прокуроры, провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить из него определенные показания и после этого обменять", - сказал советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в эфире канала "Рада".При этом он добавил, что, по его мнению, если можно освободить украинских пленных, то надо это делать. "Если Медведчук сдаст пароли и явки, этого будет больше, чем достаточно для того, чтобы мы дальше могли двигаться и дальше мы понимали, кто, что и кому должен", - заявил Денисенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/medvedchuk-1783224718.html
https://ria.ru/20220411/yakhta-1782915865.html
донбасс
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779602013_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_0c7cd21c116ab84926e4f771b15e68fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вадим денисенко, донбасс, украина, россия, мвд украины, владимир путин, служба безопасности украины, владимир зеленский, виктор медведчук
10:23 13.04.2022
 
МВД Украины осадило Зеленского после предложения по обмену Медведчука

МВД Украины осадило Зеленского после предложения по обмену Медведчука на военных

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. МВД Украины осадило Владимира Зеленского по поводу предложения обмена задержанного главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на украинских военнопленных.
Во вторник глава СБУ сообщил о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 23:12
Кива объяснил, зачем Зеленскому нужен Медведчук
"Когда мы говорим о Медведчуке, то на самом деле, мне кажется, было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания, потому что он обладает огромным объемом информации про то, кто, кому и сколько давал из РФ для создания пятой колонны, для создания движения коллаборантов... Как максимум... в идеале было бы сейчас провести, если это возможно, конечно, в этом должны больше понимать прокуроры, провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить из него определенные показания и после этого обменять", - сказал советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в эфире канала "Рада".
При этом он добавил, что, по его мнению, если можно освободить украинских пленных, то надо это делать. "Если Медведчук сдаст пароли и явки, этого будет больше, чем достаточно для того, чтобы мы дальше могли двигаться и дальше мы понимали, кто, что и кому должен", - заявил Денисенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 14:46
Яхту Медведчука передали Агентству по розыску и управлению активами
 
В миреВадим ДенисенкоДонбассУкраинаРоссияМВД УкраиныВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийВиктор Медведчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала