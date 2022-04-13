https://ria.ru/20220413/medvedchuk-1783259650.html

МВД Украины осадило Зеленского после предложения по обмену Медведчука

МВД Украины осадило Зеленского после предложения по обмену Медведчука - РИА Новости, 13.04.2022

МВД Украины осадило Зеленского после предложения по обмену Медведчука

МВД Украины осадило Владимира Зеленского по поводу предложения обмена задержанного главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T10:23

2022-04-13T10:23

2022-04-13T10:23

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. МВД Украины осадило Владимира Зеленского по поводу предложения обмена задержанного главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на украинских военнопленных.Во вторник глава СБУ сообщил о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев."Когда мы говорим о Медведчуке, то на самом деле, мне кажется, было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания, потому что он обладает огромным объемом информации про то, кто, кому и сколько давал из РФ для создания пятой колонны, для создания движения коллаборантов... Как максимум... в идеале было бы сейчас провести, если это возможно, конечно, в этом должны больше понимать прокуроры, провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить из него определенные показания и после этого обменять", - сказал советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в эфире канала "Рада".При этом он добавил, что, по его мнению, если можно освободить украинских пленных, то надо это делать. "Если Медведчук сдаст пароли и явки, этого будет больше, чем достаточно для того, чтобы мы дальше могли двигаться и дальше мы понимали, кто, что и кому должен", - заявил Денисенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/medvedchuk-1783224718.html

https://ria.ru/20220411/yakhta-1782915865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вадим денисенко, донбасс, украина, россия, мвд украины, владимир путин, служба безопасности украины, владимир зеленский, виктор медведчук