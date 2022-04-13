https://ria.ru/20220413/matvienko-1783322572.html
Матвиенко: национализацию имущества покидающих Россию компаний не обсуждают
Матвиенко: национализацию имущества покидающих Россию компаний не обсуждают - РИА Новости, 13.04.2022
Матвиенко: национализацию имущества покидающих Россию компаний не обсуждают
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что речи о национализации имущества иностранных компаний, уходящих из России, не идет. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:26
2022-04-13T14:26
2022-04-13T15:03
экономика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что речи о национализации имущества иностранных компаний, уходящих из России, не идет.Так сенатор прокомментировала журналистам в среду внесенный в Госдуму законопроект о внешнем управлении в отношении предприятий иностранных компаний, прекращающих работу в России."Ни в коей мере речи о национализации не идет", - сказала политик.По ее мнению, здесь нужно подходить очень аккуратно, избирательно."Я лично против разрушения института собственности, рынка. Это делать нельзя, иначе мировая экономика будет разрушена", - отметила парламентарий.Матвиенко пояснила, что есть ряд компаний, которые были вынуждены заявить о том, что они уходят с российского рынка, под мощнейшим давлением. Есть ряд организаций зарубежных инвесторов, которые приостановили работу в нашей стране.
https://ria.ru/20220412/energokompanii-1783139975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, госдума рф
14:26 13.04.2022 (обновлено: 15:03 13.04.2022)
Матвиенко: национализацию имущества покидающих Россию компаний не обсуждают
Матвиенко заявила, что речи о национализации имущества уходящих из России компаний не идет
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что речи о национализации имущества иностранных компаний, уходящих из России, не идет.
Так сенатор прокомментировала журналистам в среду внесенный в Госдуму
законопроект о внешнем управлении в отношении предприятий иностранных компаний, прекращающих работу в России
.
"Ни в коей мере речи о национализации не идет", - сказала политик.
По ее мнению, здесь нужно подходить очень аккуратно, избирательно.
"Я лично против разрушения института собственности, рынка. Это делать нельзя, иначе мировая экономика будет разрушена", - отметила парламентарий.
Матвиенко пояснила, что есть ряд компаний, которые были вынуждены заявить о том, что они уходят с российского рынка, под мощнейшим давлением. Есть ряд организаций зарубежных инвесторов, которые приостановили работу в нашей стране.