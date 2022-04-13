https://ria.ru/20220413/matvienko-1783322572.html

Матвиенко: национализацию имущества покидающих Россию компаний не обсуждают

Матвиенко: национализацию имущества покидающих Россию компаний не обсуждают - РИА Новости, 13.04.2022

Матвиенко: национализацию имущества покидающих Россию компаний не обсуждают

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что речи о национализации имущества иностранных компаний, уходящих из России, не идет. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:26

2022-04-13T14:26

2022-04-13T15:03

экономика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что речи о национализации имущества иностранных компаний, уходящих из России, не идет.Так сенатор прокомментировала журналистам в среду внесенный в Госдуму законопроект о внешнем управлении в отношении предприятий иностранных компаний, прекращающих работу в России."Ни в коей мере речи о национализации не идет", - сказала политик.По ее мнению, здесь нужно подходить очень аккуратно, избирательно."Я лично против разрушения института собственности, рынка. Это делать нельзя, иначе мировая экономика будет разрушена", - отметила парламентарий.Матвиенко пояснила, что есть ряд компаний, которые были вынуждены заявить о том, что они уходят с российского рынка, под мощнейшим давлением. Есть ряд организаций зарубежных инвесторов, которые приостановили работу в нашей стране.

https://ria.ru/20220412/energokompanii-1783139975.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/putin-1781946089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, госдума рф