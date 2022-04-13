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Кадыров рассказал о роли чеченских бойцов в организации КПП в Мариуполе - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783393163.html
Кадыров рассказал о роли чеченских бойцов в организации КПП в Мариуполе
Кадыров рассказал о роли чеченских бойцов в организации КПП в Мариуполе - РИА Новости, 13.04.2022
Кадыров рассказал о роли чеченских бойцов в организации КПП в Мариуполе
Бойцы чеченских спецподразделений организуют контрольно-пропускные посты в Мариуполе, чтобы предотвратить перемещение бандеровских и националистических групп,... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T18:48
2022-04-13T18:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
украина
донецкая народная республика
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ГРОЗНЫЙ, 13 апр - РИА Новости. Бойцы чеченских спецподразделений организуют контрольно-пропускные посты в Мариуполе, чтобы предотвратить перемещение бандеровских и националистических групп, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бойцы специальных подразделений из Чеченской республики продолжают контролировать значительную часть Мариуполя… Параллельно ведется работа по организации контрольно-пропускных постов, чтобы предотвратить въезд и выезд бандеровских и националистических групп", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он сообщил, что основная роль в этой деятельности отведена отдельному батальону ППСП "Грозный" и подразделениям Росгвардии из Чечни.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html
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россия
украина
донецкая народная республика
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в мире, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, украина, донецкая народная республика, мариуполь, ситуация в днр и лнр
18:48 13.04.2022 (обновлено: 18:51 13.04.2022)
 
Кадыров рассказал о роли чеченских бойцов в организации КПП в Мариуполе

Кадыров: чеченские бойцы организуют КПП в Мариуполе, чтобы перекрыть выезд националистам

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" патрулируют улицы Мариуполя
Бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Ахмат патрулируют улицы Мариуполя - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" патрулируют улицы Мариуполя
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ГРОЗНЫЙ, 13 апр - РИА Новости. Бойцы чеченских спецподразделений организуют контрольно-пропускные посты в Мариуполе, чтобы предотвратить перемещение бандеровских и националистических групп, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Бойцы специальных подразделений из Чеченской республики продолжают контролировать значительную часть Мариуполя… Параллельно ведется работа по организации контрольно-пропускных постов, чтобы предотвратить въезд и выезд бандеровских и националистических групп", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он сообщил, что основная роль в этой деятельности отведена отдельному батальону ППСП "Грозный" и подразделениям Росгвардии из Чечни.
Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Ахмат на крыше здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 08:00
Последнее логово нацистов. Что происходит у стен "Азовстали"
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сгоревший корабль - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 08:00
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМариупольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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