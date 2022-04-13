00:22 13.04.2022 (обновлено: 09:21 13.04.2022)
В Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морпехов, заявил Кадыров
Глава Чечни Кадыров сообщил, что более тысячи морпехов ВСУ сдались в плен в Мариуполе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии
Сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Более тысячи украинских морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.
Он отметил, что среди сдавшихся сотни раненых.
"Украинские группировки разбиваются ежедневно одна за другой. Бойцы ВСУ не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше, ведь сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось. Действуют только отдельные малочисленные группы, которые почему-то боятся выйти с белым флагом к российским войскам. Не стоит бояться. Подумайте о родных, раненых, о своих и чужих жизнях", — призвал Кадыров.
Он отметил, что на предприятии "Азовсталь" сейчас находятся еще около двухсот раненых бойцов ВСУ, которые не могут получить медицинскую помощь. Кадыров подчеркнул, что для них будет лучше закончить противостояние и вернуться домой.
"Обращаюсь к тем, кто еще отсиживается в подвалах и тоннелях комбината: вы знаете, что мы обращаемся с пленными по-человечески. Выходите! Подумайте о своих и чужих семьях, как это сделали сегодня более тысячи морпехов", — заключил глава Чечни.
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь окружен, началась зачистка районов города. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело. Основные силы националистов сосредоточены на предприятии "Азовсталь", где, по данным представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, находятся до 3,5 тысячи боевиков. Одиннадцатого апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщили, что войска республики взяли под контроль порт.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.