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Француз при встрече с Макроном назвал его никчемным президентом - РИА Новости, 13.04.2022
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Француз при встрече с Макроном назвал его никчемным президентом
Француз при встрече с Макроном назвал его никчемным президентом - РИА Новости, 13.04.2022
Француз при встрече с Макроном назвал его никчемным президентом
Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике со стороны местных жителей во время поездки в коммуну Шатнуа в регионе Гранд-Эст - один из французов... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:42
2022-04-13T11:42
в мире
марин ле пен
франция
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике со стороны местных жителей во время поездки в коммуну Шатнуа в регионе Гранд-Эст - один из французов обвинил его в высокомерии и цинизме и назвал никчемным президентом."Я впервые из-за вас буду теперь голосовать за Марин Ле Пен. То, как вы относились к людям с самого начала своего мандата, возмутительно. Вы так высокомерны, презрительны и циничны. Вы просто уничтожили больницы. Я никогда не видел такого никчемного президента Пятой Республики, как вы", - заявил Макрону француз в ходе его поездки в Шатнуа, кадры из которой показал телеканал BFM TV.Он также назвал президента вруном и манипулятором.Французский лидер в ответ поблагодарил избирателя за то, что "у него много аргументов, которые можно обсудить"."Я готов с вами дискутировать... В демократическом обществе мы можем вести дебаты, если у вас есть идеи, но если вы не готовы к дебатам, ничего не получится. Что касается больниц, я предоставлю факты. Я вкладывал в них по 12 миллиардов евро в год", - ответил Макрон, добавив, что француз говорит очень вызывающие вещи, но он относится к его мнению с уважением.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
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в мире, марин ле пен, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон
11:42 13.04.2022
 
Француз при встрече с Макроном назвал его никчемным президентом

Француз при встрече с Макроном назвал его никчемным президентом и обвинил в цинизме

© AP Photo / Bob EdmeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Bob Edme
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике со стороны местных жителей во время поездки в коммуну Шатнуа в регионе Гранд-Эст - один из французов обвинил его в высокомерии и цинизме и назвал никчемным президентом.
"Я впервые из-за вас буду теперь голосовать за Марин Ле Пен. То, как вы относились к людям с самого начала своего мандата, возмутительно. Вы так высокомерны, презрительны и циничны. Вы просто уничтожили больницы. Я никогда не видел такого никчемного президента Пятой Республики, как вы", - заявил Макрону француз в ходе его поездки в Шатнуа, кадры из которой показал телеканал BFM TV.
Он также назвал президента вруном и манипулятором.
Французский лидер в ответ поблагодарил избирателя за то, что "у него много аргументов, которые можно обсудить".
"Я готов с вами дискутировать... В демократическом обществе мы можем вести дебаты, если у вас есть идеи, но если вы не готовы к дебатам, ничего не получится. Что касается больниц, я предоставлю факты. Я вкладывал в них по 12 миллиардов евро в год", - ответил Макрон, добавив, что француз говорит очень вызывающие вещи, но он относится к его мнению с уважением.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Подсчет бюллетеней после первого тура президентских выборов во Франции в Лаво-Сент-Анн - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 11:51
Западные СМИ ожидают жесткой схватки между Ле Пен и Макроном во втором туре
 
В миреМарин Ле ПенФранцияВыборы президента Франции — 2022Эммануэль Макрон
 
 
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