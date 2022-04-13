https://ria.ru/20220413/makron-1783275955.html

Француз при встрече с Макроном назвал его никчемным президентом

Француз при встрече с Макроном назвал его никчемным президентом - РИА Новости, 13.04.2022

Француз при встрече с Макроном назвал его никчемным президентом

Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике со стороны местных жителей во время поездки в коммуну Шатнуа в регионе Гранд-Эст - один из французов... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:42

2022-04-13T11:42

2022-04-13T11:42

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марин ле пен

франция

выборы президента франции — 2022

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике со стороны местных жителей во время поездки в коммуну Шатнуа в регионе Гранд-Эст - один из французов обвинил его в высокомерии и цинизме и назвал никчемным президентом."Я впервые из-за вас буду теперь голосовать за Марин Ле Пен. То, как вы относились к людям с самого начала своего мандата, возмутительно. Вы так высокомерны, презрительны и циничны. Вы просто уничтожили больницы. Я никогда не видел такого никчемного президента Пятой Республики, как вы", - заявил Макрону француз в ходе его поездки в Шатнуа, кадры из которой показал телеканал BFM TV.Он также назвал президента вруном и манипулятором.Французский лидер в ответ поблагодарил избирателя за то, что "у него много аргументов, которые можно обсудить"."Я готов с вами дискутировать... В демократическом обществе мы можем вести дебаты, если у вас есть идеи, но если вы не готовы к дебатам, ничего не получится. Что касается больниц, я предоставлю факты. Я вкладывал в них по 12 миллиардов евро в год", - ответил Макрон, добавив, что француз говорит очень вызывающие вещи, но он относится к его мнению с уважением.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220411/vybory-1782873356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, марин ле пен, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон