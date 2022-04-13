Француз при встрече с Макроном назвал его никчемным президентом
Француз при встрече с Макроном назвал его никчемным президентом и обвинил в цинизме
© AP Photo / Bob EdmeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Bob Edme
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике со стороны местных жителей во время поездки в коммуну Шатнуа в регионе Гранд-Эст - один из французов обвинил его в высокомерии и цинизме и назвал никчемным президентом.
"Я впервые из-за вас буду теперь голосовать за Марин Ле Пен. То, как вы относились к людям с самого начала своего мандата, возмутительно. Вы так высокомерны, презрительны и циничны. Вы просто уничтожили больницы. Я никогда не видел такого никчемного президента Пятой Республики, как вы", - заявил Макрону француз в ходе его поездки в Шатнуа, кадры из которой показал телеканал BFM TV.
Он также назвал президента вруном и манипулятором.
Французский лидер в ответ поблагодарил избирателя за то, что "у него много аргументов, которые можно обсудить".
"Я готов с вами дискутировать... В демократическом обществе мы можем вести дебаты, если у вас есть идеи, но если вы не готовы к дебатам, ничего не получится. Что касается больниц, я предоставлю факты. Я вкладывал в них по 12 миллиардов евро в год", - ответил Макрон, добавив, что француз говорит очень вызывающие вещи, но он относится к его мнению с уважением.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.