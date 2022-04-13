https://ria.ru/20220413/makron-1783253361.html
Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным
Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным - РИА Новости, 13.04.2022
Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским и, возможно, с президентом России Владимиром РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:46
2022-04-13T09:46
2022-04-13T09:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
владимир путин
эммануэль макрон
франция
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским и, возможно, с президентом России Владимиром Путиным."Я снова в ближайшие дни проведу телефонные разговоры с президентом Зеленским и, если потребуется, с президентом Путиным", - сказал Макрон в эфире телеканала France 2.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин, эммануэль макрон, франция
Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным
Президент Франции Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным