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Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным - РИА Новости, 13.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220413/makron-1783253361.html
Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным
Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным - РИА Новости, 13.04.2022
Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским и, возможно, с президентом России Владимиром РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:46
2022-04-13T09:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир путин
эммануэль макрон
франция
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским и, возможно, с президентом России Владимиром Путиным."Я снова в ближайшие дни проведу телефонные разговоры с президентом Зеленским и, если потребуется, с президентом Путиным", - сказал Макрон в эфире телеканала France 2.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, владимир путин, эммануэль макрон, франция
09:46 13.04.2022
 
Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным

Президент Франции Макрон заявил, что планирует провести переговоры с Зеленским и Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует провести переговоры с Владимиром Зеленским и, возможно, с президентом России Владимиром Путиным.
"Я снова в ближайшие дни проведу телефонные разговоры с президентом Зеленским и, если потребуется, с президентом Путиным", - сказал Макрон в эфире телеканала France 2.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Уничтоженная военная техника ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
08:00
Западное общество готовят к третьей мировой
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинЭммануэль МакронФранция
 
 
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