https://ria.ru/20220413/luna-1783360001.html

Рогозин сравнил выход ЕКА из российской лунной программы с "бабой с возу"

Рогозин сравнил выход ЕКА из российской лунной программы с "бабой с возу" - РИА Новости, 13.04.2022

Рогозин сравнил выход ЕКА из российской лунной программы с "бабой с возу"

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в ответ на приостановку Европейским космическим агентством участия в российской лунной программе... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T16:42

2022-04-13T16:42

2022-04-13T17:01

космос - риа наука

европейское космическое агентство

дмитрий рогозин

роскосмос

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в ответ на приостановку Европейским космическим агентством участия в российской лунной программе европейские приборы будут сняты с российских аппаратов."Европейское космическое агентство объявило о приостановке участия в российских лунных программах. Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Европейская сторона должна была поставить около 10 научных и технологических приборов для российских автоматических лунных станций. В частности, "Луну-25" планировалось оснастить навигационной камерой "Пилот-Д", а станцию "Луна-27" - буром и системой высокоточной посадки.Ранее Совет РАН по космосу предлагал создать на случай непредвиденных ситуаций для миссии "Луна-27" отечественное грунтозаборное устройство и систему точной посадки в дополнение к аналогичным европейским системам.

https://ria.ru/20220317/proton-1778714607.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, европейское космическое агентство, дмитрий рогозин, роскосмос