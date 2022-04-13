16:42 13.04.2022 (обновлено: 17:01 13.04.2022)
Рогозин сравнил выход ЕКА из российской лунной программы с "бабой с возу"
Рогозин пригрозил снять европейские приборы с российских лунных аппаратов
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в ответ на приостановку Европейским космическим агентством участия в российской лунной программе европейские приборы будут сняты с российских аппаратов.
"Европейское космическое агентство объявило о приостановке участия в российских лунных программах. Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Европейская сторона должна была поставить около 10 научных и технологических приборов для российских автоматических лунных станций. В частности, "Луну-25" планировалось оснастить навигационной камерой "Пилот-Д", а станцию "Луна-27" - буром и системой высокоточной посадки.
Ранее Совет РАН по космосу предлагал создать на случай непредвиденных ситуаций для миссии "Луна-27" отечественное грунтозаборное устройство и систему точной посадки в дополнение к аналогичным европейским системам.