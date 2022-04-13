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Путин и Лукашенко не обсуждали поездку в Крым, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2022
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Путин и Лукашенко не обсуждали поездку в Крым, заявил Песков
Путин и Лукашенко не обсуждали поездку в Крым, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2022
Путин и Лукашенко не обсуждали поездку в Крым, заявил Песков
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на последних переговорах не обсуждали поездку белорусского лидера в Крым, сообщил... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:51
2022-04-13T15:51
политика
белоруссия
владивосток
россия
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на последних переговорах не обсуждали поездку белорусского лидера в Крым, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, вчера об этом речь не заходила, но у президента Белоруссии весьма и весьма обширная география поездок. Сегодня он работает во Владивостоке на Дальнем Востоке, поэтому география обширная, будем надеяться, и до Крыма дойдет очередь", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Во вторник Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, его самолет приземлился в Благовещенске. В Приамурье белорусский лидер и Путин с вертолета осмотрели ход строительства космодрома "Восточный" и инфраструктурных объектов. Также главы стран провели двустороннюю встречу. После этого Лукашенко вылетел во Владивосток.
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политика, белоруссия, владивосток, россия, александр лукашенко, владимир путин
15:51 13.04.2022
 
Путин и Лукашенко не обсуждали поездку в Крым, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали поездку главы Белоруссии в Крым

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на последних переговорах не обсуждали поездку белорусского лидера в Крым, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, вчера об этом речь не заходила, но у президента Белоруссии весьма и весьма обширная география поездок. Сегодня он работает во Владивостоке на Дальнем Востоке, поэтому география обширная, будем надеяться, и до Крыма дойдет очередь", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Во вторник Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, его самолет приземлился в Благовещенске. В Приамурье белорусский лидер и Путин с вертолета осмотрели ход строительства космодрома "Восточный" и инфраструктурных объектов. Также главы стран провели двустороннюю встречу. После этого Лукашенко вылетел во Владивосток.
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