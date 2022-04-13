https://ria.ru/20220413/lukashenko-1783346347.html
Путин и Лукашенко не обсуждали поездку в Крым, заявил Песков
Путин и Лукашенко не обсуждали поездку в Крым, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2022
Путин и Лукашенко не обсуждали поездку в Крым, заявил Песков
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на последних переговорах не обсуждали поездку белорусского лидера в Крым, сообщил... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T15:51
2022-04-13T15:51
2022-04-13T15:51
политика
белоруссия
владивосток
россия
александр лукашенко
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777658911_0:224:3243:2048_1920x0_80_0_0_3d1b70febf8f687dfbaf1c66a2418236.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на последних переговорах не обсуждали поездку белорусского лидера в Крым, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, вчера об этом речь не заходила, но у президента Белоруссии весьма и весьма обширная география поездок. Сегодня он работает во Владивостоке на Дальнем Востоке, поэтому география обширная, будем надеяться, и до Крыма дойдет очередь", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Во вторник Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, его самолет приземлился в Благовещенске. В Приамурье белорусский лидер и Путин с вертолета осмотрели ход строительства космодрома "Восточный" и инфраструктурных объектов. Также главы стран провели двустороннюю встречу. После этого Лукашенко вылетел во Владивосток.
https://ria.ru/20220217/krym-1773285692.html
белоруссия
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777658911_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_f55577fb3baed5261ec711427010fac5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белоруссия, владивосток, россия, александр лукашенко, владимир путин
Путин и Лукашенко не обсуждали поездку в Крым, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали поездку главы Белоруссии в Крым