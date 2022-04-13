https://ria.ru/20220413/lukashenko-1783346347.html

Путин и Лукашенко не обсуждали поездку в Крым, заявил Песков

Путин и Лукашенко не обсуждали поездку в Крым, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2022

Путин и Лукашенко не обсуждали поездку в Крым, заявил Песков

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на последних переговорах не обсуждали поездку белорусского лидера в Крым, сообщил... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T15:51

2022-04-13T15:51

2022-04-13T15:51

политика

белоруссия

владивосток

россия

александр лукашенко

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777658911_0:224:3243:2048_1920x0_80_0_0_3d1b70febf8f687dfbaf1c66a2418236.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на последних переговорах не обсуждали поездку белорусского лидера в Крым, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, вчера об этом речь не заходила, но у президента Белоруссии весьма и весьма обширная география поездок. Сегодня он работает во Владивостоке на Дальнем Востоке, поэтому география обширная, будем надеяться, и до Крыма дойдет очередь", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Во вторник Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, его самолет приземлился в Благовещенске. В Приамурье белорусский лидер и Путин с вертолета осмотрели ход строительства космодрома "Восточный" и инфраструктурных объектов. Также главы стран провели двустороннюю встречу. После этого Лукашенко вылетел во Владивосток.

https://ria.ru/20220217/krym-1773285692.html

белоруссия

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, белоруссия, владивосток, россия, александр лукашенко, владимир путин