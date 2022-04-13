https://ria.ru/20220413/lukashenko-1783298050.html

Лукашенко пообещал показать с Путиным "кузькину мать"

Лукашенко пообещал показать с Путиным "кузькину мать" - РИА Новости, 13.04.2022

Лукашенко пообещал показать с Путиным "кузькину мать"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об интеграции от Бреста до Владивостока, заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным покажет... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:04

2022-04-13T13:04

2022-04-13T13:17

александр лукашенко

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белоруссия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об интеграции от Бреста до Владивостока, заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным покажет всему миру "кузькину мать"."Показали, еще не это покажем", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста, покажем ли мы всему миру, что значит интеграция от Бреста до Владивостока."Вчерашний визит на космодром и здесь… Мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал: "Слушай, Владимирович, мы им покажем кузькину мать", - заявил он.

https://ria.ru/20220412/zapad-1783138281.html

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Кирилл Волков

александр лукашенко, владимир путин, в мире, россия, белоруссия