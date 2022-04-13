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Лукашенко пообещал показать с Путиным "кузькину мать" - РИА Новости, 13.04.2022
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Лукашенко пообещал показать с Путиным "кузькину мать"
Лукашенко пообещал показать с Путиным "кузькину мать" - РИА Новости, 13.04.2022
Лукашенко пообещал показать с Путиным "кузькину мать"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об интеграции от Бреста до Владивостока, заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным покажет... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:04
2022-04-13T13:17
александр лукашенко
владимир путин
в мире
россия
белоруссия
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об интеграции от Бреста до Владивостока, заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным покажет всему миру "кузькину мать"."Показали, еще не это покажем", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста, покажем ли мы всему миру, что значит интеграция от Бреста до Владивостока."Вчерашний визит на космодром и здесь… Мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал: "Слушай, Владимирович, мы им покажем кузькину мать", - заявил он.
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александр лукашенко, владимир путин, в мире, россия, белоруссия
13:04 13.04.2022 (обновлено: 13:17 13.04.2022)
 
Лукашенко пообещал показать с Путиным "кузькину мать"

Лукашенко пообещал показать с Путиным кузькину мать интеграцией от Бреста до Владивостока

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об интеграции от Бреста до Владивостока, заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным покажет всему миру "кузькину мать".
"Показали, еще не это покажем", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста, покажем ли мы всему миру, что значит интеграция от Бреста до Владивостока.
"Вчерашний визит на космодром и здесь… Мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал: "Слушай, Владимирович, мы им покажем кузькину мать", - заявил он.
Лукашенко: Досвидос. Мы будем выстраивать свою жизнь сами - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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