https://ria.ru/20220413/lukashenko-1783245654.html

У России и Белоруссии будут учиться преодолевать санкции, заявил Лукашенко

У России и Белоруссии будут учиться преодолевать санкции, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.04.2022

У России и Белоруссии будут учиться преодолевать санкции, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече во Владивостоке, что они с президентом России Владимиром Путиным отстроят "единство двух независимых... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T08:54

2022-04-13T08:54

2022-04-13T09:19

александр лукашенко

в мире

белоруссия

владивосток

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773650816_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_516b50c5b1fd12a7ea39846c74367731.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече во Владивостоке, что они с президентом России Владимиром Путиным отстроят "единство двух независимых государств" и научат, как преодолевать санкции."Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться и как санкции преодолевать, и так далее", - сказал Лукашенко на совещании во Владивостоке.Он отметил, что рад, что санкции ввели. "Наконец-то мы с Россией начали сотрудничать так, как давно должны были сотрудничать", - сказал белорусский президент.Во вторник Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. В Приамурье он и Путин с вертолета осмотрели ход строительства космодрома "Восточный" и инфраструктурных объектов, провели двустороннюю встречу. После этого Лукашенко прибыл во Владивосток. Главной темой переговоров с губернатором Приамурья станет сотрудничество Белоруссии с этим дальневосточным регионом России. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления, акцент будет сделан на вопросах торговли и поставках рыбной продукции на белорусский рынок. Планируется, что Лукашенко посетит остров Русский, где ознакомится с рядом инфраструктурных и общественно-культурных проектов.

https://ria.ru/20220412/zapad-1783138281.html

https://ria.ru/20220413/lukashenko-1783244962.html

белоруссия

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр лукашенко, в мире, белоруссия, владивосток, россия