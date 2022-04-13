https://ria.ru/20220413/lukashenko-1783245654.html
У России и Белоруссии будут учиться преодолевать санкции, заявил Лукашенко
У России и Белоруссии будут учиться преодолевать санкции, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.04.2022
У России и Белоруссии будут учиться преодолевать санкции, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече во Владивостоке, что они с президентом России Владимиром Путиным отстроят "единство двух независимых... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T08:54
2022-04-13T08:54
2022-04-13T09:19
александр лукашенко
в мире
белоруссия
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече во Владивостоке, что они с президентом России Владимиром Путиным отстроят "единство двух независимых государств" и научат, как преодолевать санкции."Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться и как санкции преодолевать, и так далее", - сказал Лукашенко на совещании во Владивостоке.Он отметил, что рад, что санкции ввели. "Наконец-то мы с Россией начали сотрудничать так, как давно должны были сотрудничать", - сказал белорусский президент.Во вторник Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. В Приамурье он и Путин с вертолета осмотрели ход строительства космодрома "Восточный" и инфраструктурных объектов, провели двустороннюю встречу. После этого Лукашенко прибыл во Владивосток. Главной темой переговоров с губернатором Приамурья станет сотрудничество Белоруссии с этим дальневосточным регионом России. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления, акцент будет сделан на вопросах торговли и поставках рыбной продукции на белорусский рынок. Планируется, что Лукашенко посетит остров Русский, где ознакомится с рядом инфраструктурных и общественно-культурных проектов.
https://ria.ru/20220412/zapad-1783138281.html
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александр лукашенко, в мире, белоруссия, владивосток, россия
08:54 13.04.2022 (обновлено: 09:19 13.04.2022)
У России и Белоруссии будут учиться преодолевать санкции, заявил Лукашенко
Глава Белоруссии Лукашенко: отстроим такое единство, что у нас будут учиться