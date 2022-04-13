08:47 13.04.2022 (обновлено: 08:54 13.04.2022)
Лукашенко оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России
Лукашенко о вхождении в состав России: мы с Путиным не настолько глупы
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко беседует с президентом России Владимиром Путиным во время поездки на космодром Восточный
ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя разговоры о якобы включении Белоруссии в состав России, заявил, что главы государств "не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами".
"Вот, якобы Беларусь включат в состав России. Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами", - сказал Лукашенко в рамках встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко.
Главной темой переговоров Лукашенко с губернатором Приморского края является сотрудничество Белоруссии с этим дальневосточным регионом России. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.
Планируется, что белорусский президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.