https://ria.ru/20220413/lukashenko-1783244962.html

Лукашенко оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России

Лукашенко оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России - РИА Новости, 13.04.2022

Лукашенко оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя разговоры о якобы включении Белоруссии в состав России, заявил, что главы государств "не настолько глупы,... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T08:47

2022-04-13T08:47

2022-04-13T08:54

в мире

александр лукашенко

белоруссия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя разговоры о якобы включении Белоруссии в состав России, заявил, что главы государств "не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами"."Вот, якобы Беларусь включат в состав России. Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами", - сказал Лукашенко в рамках встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко.Главной темой переговоров Лукашенко с губернатором Приморского края является сотрудничество Белоруссии с этим дальневосточным регионом России. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.Планируется, что белорусский президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220412/1783168965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия