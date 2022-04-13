07:07 13.04.2022 (обновлено: 07:22 13.04.2022)
ВСУ за минувшие сутки обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
Последствия обстрела в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки пять раз обстреляли четыре населенных пункта в Луганской народной республике, ранен мужчина, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов по четырем населенным пунктам республики. В результате обстрелов... ранен мужчина 1971 года рождения, повреждено восемь жилых домов и ясли-сад "Росинка", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.