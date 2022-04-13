https://ria.ru/20220413/litva-1783245503.html

Президент Литвы рассказал о целях поездки в Киев

Президент Литвы рассказал о целях поездки в Киев - РИА Новости, 13.04.2022

Президент Литвы рассказал о целях поездки в Киев

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что направляется в Киев "с посланием о политической поддержке и военной помощи". РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T08:53

2022-04-13T08:53

2022-04-13T08:53

в мире

владимир путин

россия

киев

литва

гитанас науседа

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что направляется в Киев "с посланием о политической поддержке и военной помощи"."Направляемся в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за ее суверенитет и свободу", - написал Науседа в своем Twitter-аккаунте.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220413/zakharova-1783244111.html

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киев

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Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия, киев, литва, гитанас науседа