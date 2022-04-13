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Президент Литвы рассказал о целях поездки в Киев - РИА Новости, 13.04.2022
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Президент Литвы рассказал о целях поездки в Киев
Президент Литвы рассказал о целях поездки в Киев - РИА Новости, 13.04.2022
Президент Литвы рассказал о целях поездки в Киев
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что направляется в Киев "с посланием о политической поддержке и военной помощи". РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T08:53
2022-04-13T08:53
в мире
владимир путин
россия
киев
литва
гитанас науседа
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что направляется в Киев "с посланием о политической поддержке и военной помощи"."Направляемся в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за ее суверенитет и свободу", - написал Науседа в своем Twitter-аккаунте.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, киев, литва, гитанас науседа
08:53 13.04.2022
 
Президент Литвы рассказал о целях поездки в Киев

Президент Литвы Науседа заявил, что едет в Киев с посланием о военной помощи

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что направляется в Киев "с посланием о политической поддержке и военной помощи".
"Направляемся в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за ее суверенитет и свободу", - написал Науседа в своем Twitter-аккаунте.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
08:33Сказано в эфире
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В миреВладимир ПутинРоссияКиевЛитваГитанас Науседа
 
 
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