https://ria.ru/20220413/lipetsk-1783283984.html
Базу гребных видов спорта построят в Липецке
Базу гребных видов спорта построят в Липецке - РИА Новости, 13.04.2022
Базу гребных видов спорта построят в Липецке
Базу гребных видов спорта построят в левобережной части Липецка на берегу реки Воронеж, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:15
2022-04-13T12:15
2022-04-13T12:15
липецкая область
липецк
строительство
спорт
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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Базу гребных видов спорта построят в левобережной части Липецка на берегу реки Воронеж, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, проект предусматривает возведение четырехэтажного многофункционального здания, в котором будут организованы пространства для тренировок.Артамонов отметил, что развитие спортивной инфраструктуры является важнейшим направлением работы областной власти, профильным ведомствам поручено подобрать земельные участки для строительства новых объектов и проработать возможность заключения концессионных соглашений с потенциальными инвесторами."Необходимо создавать такие условия, при которых липчанам будут доступны занятия спортом и физкультурой. Это оснащение спортивных сооружений, дальнейшее развитие инфраструктуры, популяризация массового спорта. Чем больше людей занимается физкультурой, тем выше будет качество их жизни и ее продолжительность", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220413/les-1783272049.html
липецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, строительство, спорт
ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Базу гребных видов спорта построят в левобережной части Липецка на берегу реки Воронеж, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, проект предусматривает возведение четырехэтажного многофункционального здания, в котором будут организованы пространства для тренировок.
Артамонов отметил, что развитие спортивной инфраструктуры является важнейшим направлением работы областной власти, профильным ведомствам поручено подобрать земельные участки для строительства новых объектов и проработать возможность заключения концессионных соглашений с потенциальными инвесторами.
"Необходимо создавать такие условия, при которых липчанам будут доступны занятия спортом и физкультурой. Это оснащение спортивных сооружений, дальнейшее развитие инфраструктуры, популяризация массового спорта. Чем больше людей занимается физкультурой, тем выше будет качество их жизни и ее продолжительность", - сказал Артамонов.