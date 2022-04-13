https://ria.ru/20220413/lipetsk-1783283984.html

Базу гребных видов спорта построят в Липецке

Базу гребных видов спорта построят в Липецке - РИА Новости, 13.04.2022

Базу гребных видов спорта построят в Липецке

Базу гребных видов спорта построят в левобережной части Липецка на берегу реки Воронеж, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:15

2022-04-13T12:15

2022-04-13T12:15

липецкая область

липецк

строительство

спорт

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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Базу гребных видов спорта построят в левобережной части Липецка на берегу реки Воронеж, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, проект предусматривает возведение четырехэтажного многофункционального здания, в котором будут организованы пространства для тренировок.Артамонов отметил, что развитие спортивной инфраструктуры является важнейшим направлением работы областной власти, профильным ведомствам поручено подобрать земельные участки для строительства новых объектов и проработать возможность заключения концессионных соглашений с потенциальными инвесторами."Необходимо создавать такие условия, при которых липчанам будут доступны занятия спортом и физкультурой. Это оснащение спортивных сооружений, дальнейшее развитие инфраструктуры, популяризация массового спорта. Чем больше людей занимается физкультурой, тем выше будет качество их жизни и ее продолжительность", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220413/les-1783272049.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, строительство, спорт