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Базу гребных видов спорта построят в Липецке - РИА Новости, 13.04.2022
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Липецкая область
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Базу гребных видов спорта построят в Липецке
Базу гребных видов спорта построят в Липецке - РИА Новости, 13.04.2022
Базу гребных видов спорта построят в Липецке
Базу гребных видов спорта построят в левобережной части Липецка на берегу реки Воронеж, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:15
2022-04-13T12:15
липецкая область
липецк
строительство
спорт
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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Базу гребных видов спорта построят в левобережной части Липецка на берегу реки Воронеж, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, проект предусматривает возведение четырехэтажного многофункционального здания, в котором будут организованы пространства для тренировок.Артамонов отметил, что развитие спортивной инфраструктуры является важнейшим направлением работы областной власти, профильным ведомствам поручено подобрать земельные участки для строительства новых объектов и проработать возможность заключения концессионных соглашений с потенциальными инвесторами."Необходимо создавать такие условия, при которых липчанам будут доступны занятия спортом и физкультурой. Это оснащение спортивных сооружений, дальнейшее развитие инфраструктуры, популяризация массового спорта. Чем больше людей занимается физкультурой, тем выше будет качество их жизни и ее продолжительность", - сказал Артамонов.
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липецк, строительство, спорт
12:15 13.04.2022
 

Базу гребных видов спорта построят в Липецке

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМост через реку Воронеж в Липецке
Мост через реку Воронеж в Липецке - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Базу гребных видов спорта построят в левобережной части Липецка на берегу реки Воронеж, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, проект предусматривает возведение четырехэтажного многофункционального здания, в котором будут организованы пространства для тренировок.
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Артамонов отметил, что развитие спортивной инфраструктуры является важнейшим направлением работы областной власти, профильным ведомствам поручено подобрать земельные участки для строительства новых объектов и проработать возможность заключения концессионных соглашений с потенциальными инвесторами.
"Необходимо создавать такие условия, при которых липчанам будут доступны занятия спортом и физкультурой. Это оснащение спортивных сооружений, дальнейшее развитие инфраструктуры, популяризация массового спорта. Чем больше людей занимается физкультурой, тем выше будет качество их жизни и ее продолжительность", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкСтроительствоСпорт
 
 
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