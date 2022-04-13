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Лесков. Самый странный русский классик - РИА Новости, 13.04.2022
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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20220413/leskov-1783296316.html
Лесков. Самый странный русский классик
Лесков. Самый странный русский классик - РИА Новости, 13.04.2022
Лесков. Самый странный русский классик
Его художественная сила – виртуозное владение языком. Масштабы его сюжетных конструкций поражают дерзостью. Начав с антинигилистического романа, он выходит затем на позиции независимого художника. Замалчивается критикой, но интересен читателю. Его истинные идеалы так и остались неразгаданными.
2022-04-13T14:00
2022-04-13T12:57
подкаст "заговор классиков"
история
виктор ерофеев
литература
николай лесков
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Лесков. Самый странный русский классик
Его художественная сила – виртуозное владение языком. Масштабы его сюжетных конструкций поражают дерзостью. Начав с антинигилистического романа, он выходит затем на позиции независимого художника. Замалчивается критикой, но интересен читателю. Его истинные идеалы так и остались неразгаданными.
audio/mpeg
Лесков. Самый странный русский классик
Его художественная сила – виртуозное владение языком. Масштабы его сюжетных конструкций поражают дерзостью. Начав с антинигилистического романа, он выходит затем на позиции независимого художника. Замалчивается критикой, но интересен читателю. Его истинные идеалы так и остались неразгаданными.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Виктор Ерофеев, Анна КочароваГолоса эпизода: Артем Романов, Юлия МирейМонтаж: Александр ФедоровСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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96
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история, виктор ерофеев, литература, николай лесков, аудио
14:00 13.04.2022
 

Лесков. Самый странный русский классик

Подкаст "Заговор классиков"
Лесков. Самый странный русский классик
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Его художественная сила – виртуозное владение языком. Масштабы его сюжетных конструкций поражают дерзостью. Начав с антинигилистического романа, он выходит затем на позиции независимого художника. Замалчивается критикой, но интересен читателю. Его истинные идеалы так и остались неразгаданными.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Виктор Ерофеев, Анна Кочарова
Голоса эпизода: Артем Романов, Юлия Мирей
Монтаж: Александр Федоров
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
 
Подкаст "Заговор классиков"историяВиктор ЕрофеевЛитератураНиколай Лесков
 
 
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