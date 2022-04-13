https://ria.ru/20220413/les-1783272049.html
Дубовые леса появятся на неиспользуемых землях в Липецкой области
Дубовые леса появятся на неиспользуемых землях в Липецкой области - РИА Новости, 13.04.2022
Дубовые леса появятся на неиспользуемых землях в Липецкой области
Неиспользуемые малопродуктивные земли сельхозназначения в Липецкой области превратятся в дубовые рощи и леса в рамках нацпроекта "Экология", сообщил глава... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:24
2022-04-13T11:24
2022-04-13T11:24
липецкая область
тербунский район
долгоруковский район
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:19:1001:582_1920x0_80_0_0_2677dac98b1d10312c546664a51cf58e.jpg
ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Неиспользуемые малопродуктивные земли сельхозназначения в Липецкой области превратятся в дубовые рощи и леса в рамках нацпроекта "Экология", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в ближайшее время планируют засеять 70 гектаров – в Тербунском, Воловском и Долгоруковском районах Липецкой области.Артамонов отметил, что семена подготовили еще осенью 2021 года от лучших представителей вида. В Тербунском районе семена посеют в открытый грунт. Этот метод используют после проведённого местным лесхозом эксперимента. Такой способ посева дал практически стопроцентную всхожесть и высокую приживаемость, в отличие от высадки дуба сеянцами."Сохранению и воспроизводству лесов в Липецкой области уделяется большое внимание. Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха и почв, позитивно скажется на здоровье населения", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220411/posevnaya-1782932252.html
тербунский район
долгоруковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_54:0:943:667_1920x0_80_0_0_06627aa0a4662664db405cf51dd1cd0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тербунский район, долгоруковский район, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости
. Неиспользуемые малопродуктивные земли сельхозназначения в Липецкой области превратятся в дубовые рощи и леса в рамках нацпроекта "Экология", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, в ближайшее время планируют засеять 70 гектаров – в Тербунском, Воловском и Долгоруковском районах Липецкой области.
Артамонов отметил, что семена подготовили еще осенью 2021 года от лучших представителей вида. В Тербунском районе семена посеют в открытый грунт. Этот метод используют после проведённого местным лесхозом эксперимента. Такой способ посева дал практически стопроцентную всхожесть и высокую приживаемость, в отличие от высадки дуба сеянцами.
"Сохранению и воспроизводству лесов в Липецкой области уделяется большое внимание. Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха и почв, позитивно скажется на здоровье населения", - сказал Артамонов.