https://ria.ru/20220413/les-1783272049.html

Дубовые леса появятся на неиспользуемых землях в Липецкой области

Дубовые леса появятся на неиспользуемых землях в Липецкой области - РИА Новости, 13.04.2022

Дубовые леса появятся на неиспользуемых землях в Липецкой области

Неиспользуемые малопродуктивные земли сельхозназначения в Липецкой области превратятся в дубовые рощи и леса в рамках нацпроекта "Экология", сообщил глава... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:24

2022-04-13T11:24

2022-04-13T11:24

липецкая область

тербунский район

долгоруковский район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Неиспользуемые малопродуктивные земли сельхозназначения в Липецкой области превратятся в дубовые рощи и леса в рамках нацпроекта "Экология", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в ближайшее время планируют засеять 70 гектаров – в Тербунском, Воловском и Долгоруковском районах Липецкой области.Артамонов отметил, что семена подготовили еще осенью 2021 года от лучших представителей вида. В Тербунском районе семена посеют в открытый грунт. Этот метод используют после проведённого местным лесхозом эксперимента. Такой способ посева дал практически стопроцентную всхожесть и высокую приживаемость, в отличие от высадки дуба сеянцами."Сохранению и воспроизводству лесов в Липецкой области уделяется большое внимание. Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха и почв, позитивно скажется на здоровье населения", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220411/posevnaya-1782932252.html

тербунский район

долгоруковский район

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Артем Смирнов

тербунский район, долгоруковский район, игорь артамонов