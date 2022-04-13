https://ria.ru/20220413/lavazza-1783366279.html
Производитель кофе Lavazza приостановил деятельность в России
Производитель кофе Lavazza приостановил деятельность в России - РИА Новости, 13.04.2022
Производитель кофе Lavazza приостановил деятельность в России
Итальянская компания Lavazza Group, производящая кофе, приостанавливает деятельность в России, следует из ее отчета за 2021-2022 финансовый год. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T17:05
2022-04-13T17:05
2022-04-13T17:57
кофе
россия
в мире
украина
италия
санкции
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Итальянская компания Lavazza Group, производящая кофе, приостанавливает деятельность в России, следует из ее отчета за 2021-2022 финансовый год.Также фирма временно прекращает дистрибьюцию на территории Украины из-за проблем с поставкой продукции на рынок.По итогам отчетного периода чистая прибыль Lavazza выросла в 1,4 раза, до 105 миллионов евро, а выручка увеличилась на 11 процентов, однако точных данных по этому показателю производитель не приводит.Lavazza отмечает, что прошедшие 12 месяцев оказались неспокойными из-за резкого роста стоимости сырьевых товаров на фоне сбоев в цепочках поставок. Геополитическая обстановка оказывает дополнительное давление, способствуя увеличению цен на металлы, нефть и газ.Эти факторы также отразятся на последующих результатах, а стоимость кофе останется высокой из-за снижения урожая и сохранения инфляционного давления.Итальянская Lavazza Group владеет такими кофейными брендами, как Lavazza, Carte Noire, Merrild и Kicking Horse. Компания имеет девять производств в шести странах.Страны Запада ввели новые санкции против России из-за спецоперации на Украине. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также несколько компаний и сервисов приостановили работу в стране либо заявили об уходе с рынка.
https://ria.ru/20210930/kofe-1752417653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кофе, россия, в мире, украина, италия, санкции, экономика, санкции в отношении россии
17:05 13.04.2022 (обновлено: 17:57 13.04.2022)
Производитель кофе Lavazza приостановил деятельность в России
Итальянская Lavazza, занимающаяся производством кофе, приостановила деятельность в России
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Итальянская компания Lavazza Group, производящая кофе, приостанавливает деятельность в России, следует из ее отчета
за 2021-2022 финансовый год.
Также фирма временно прекращает дистрибьюцию на территории Украины
из-за проблем с поставкой продукции на рынок.
По итогам отчетного периода чистая прибыль Lavazza выросла в 1,4 раза, до 105 миллионов евро, а выручка увеличилась на 11 процентов, однако точных данных по этому показателю производитель не приводит.
Lavazza отмечает, что прошедшие 12 месяцев оказались неспокойными из-за резкого роста стоимости сырьевых товаров на фоне сбоев в цепочках поставок. Геополитическая обстановка оказывает дополнительное давление, способствуя увеличению цен на металлы, нефть и газ.
Эти факторы также отразятся на последующих результатах, а стоимость кофе останется высокой из-за снижения урожая и сохранения инфляционного давления.
Итальянская Lavazza Group владеет такими кофейными брендами, как Lavazza, Carte Noire, Merrild и Kicking Horse. Компания имеет девять производств в шести странах.
Страны Запада ввели новые санкции против России из-за спецоперации на Украине. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также несколько компаний и сервисов приостановили работу в стране либо заявили об уходе с рынка.