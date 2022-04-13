https://ria.ru/20220413/lavazza-1783366279.html

Производитель кофе Lavazza приостановил деятельность в России

Производитель кофе Lavazza приостановил деятельность в России - РИА Новости, 13.04.2022

Производитель кофе Lavazza приостановил деятельность в России

Итальянская компания Lavazza Group, производящая кофе, приостанавливает деятельность в России, следует из ее отчета за 2021-2022 финансовый год. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:05

2022-04-13T17:05

2022-04-13T17:57

кофе

россия

в мире

украина

италия

санкции

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Итальянская компания Lavazza Group, производящая кофе, приостанавливает деятельность в России, следует из ее отчета за 2021-2022 финансовый год.Также фирма временно прекращает дистрибьюцию на территории Украины из-за проблем с поставкой продукции на рынок.По итогам отчетного периода чистая прибыль Lavazza выросла в 1,4 раза, до 105 миллионов евро, а выручка увеличилась на 11 процентов, однако точных данных по этому показателю производитель не приводит.Lavazza отмечает, что прошедшие 12 месяцев оказались неспокойными из-за резкого роста стоимости сырьевых товаров на фоне сбоев в цепочках поставок. Геополитическая обстановка оказывает дополнительное давление, способствуя увеличению цен на металлы, нефть и газ.Эти факторы также отразятся на последующих результатах, а стоимость кофе останется высокой из-за снижения урожая и сохранения инфляционного давления.Итальянская Lavazza Group владеет такими кофейными брендами, как Lavazza, Carte Noire, Merrild и Kicking Horse. Компания имеет девять производств в шести странах.Страны Запада ввели новые санкции против России из-за спецоперации на Украине. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также несколько компаний и сервисов приостановили работу в стране либо заявили об уходе с рынка.

https://ria.ru/20210930/kofe-1752417653.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кофе, россия, в мире, украина, италия, санкции, экономика, санкции в отношении россии