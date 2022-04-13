https://ria.ru/20220413/kurs-1783367036.html

Официальный курс доллара на четверг поднялся до 79,85 рубля

Официальный курс доллара на четверг поднялся до 79,85 рубля - РИА Новости, 13.04.2022

Официальный курс доллара на четверг поднялся до 79,85 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 21,97 копейки - до 79,8471 рубля, курс евро, напротив, снизился - на 7,2 копейки, до... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:06

2022-04-13T17:06

2022-04-13T17:09

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066543_0:166:3048:1881_1920x0_80_0_0_abb4d729f9c124c2b0c4a70081d5292d.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 21,97 копейки - до 79,8471 рубля, курс евро, напротив, снизился - на 7,2 копейки, до 86,7219 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия