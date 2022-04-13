https://ria.ru/20220413/krym-1783253581.html

Постпред Крыма объяснил отказ Украины признать статус полуострова

Постпред Крыма объяснил отказ Украины признать статус полуострова - РИА Новости, 13.04.2022

Постпред Крыма объяснил отказ Украины признать статус полуострова

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что Украина отказывается признать российский статус полуострова, так как... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T09:47

2022-04-13T09:47

2022-04-13T09:47

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

республика крым

георгий мурадов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/97/1563399785_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a9a9cf7ead908b931010c64ca04bd14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что Украина отказывается признать российский статус полуострова, так как "засевшим у власти нацистам еще не нанесен решающий удар"."Отказ идти на признание российского статуса Крыма объясняется тем, что засевшим у власти украинским нацистам еще не нанесен решающий удар. Основное противостояние продолжается на востоке Украины. Нацистская и милитаристская гидра еще пока шевелится. Она жива и ощущает постоянную массированную подпитку и поддержку со стороны Запада, который заинтересован уничтожить не только русских, но и украинский народ", - сказал РИА Новости Мурадов.По его словам, только полностью выполнив обозначенные цели спецоперации, можно говорить о признании российского статуса Крыма и независимости республик Донбасса, иначе над ними будет постоянно нависать военная опасность, а для России - сохраняться жизненная угроза формирования нового плацдарма для агрессии против неё.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/fsb-1782655286.html

https://ria.ru/20220409/blokada-1782643782.html

россия

украина

донбасс

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, республика крым, георгий мурадов