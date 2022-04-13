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Постпред Крыма объяснил отказ Украины признать статус полуострова - РИА Новости, 13.04.2022
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Постпред Крыма объяснил отказ Украины признать статус полуострова
Постпред Крыма объяснил отказ Украины признать статус полуострова - РИА Новости, 13.04.2022
Постпред Крыма объяснил отказ Украины признать статус полуострова
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что Украина отказывается признать российский статус полуострова, так как... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T09:47
2022-04-13T09:47
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
республика крым
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что Украина отказывается признать российский статус полуострова, так как "засевшим у власти нацистам еще не нанесен решающий удар"."Отказ идти на признание российского статуса Крыма объясняется тем, что засевшим у власти украинским нацистам еще не нанесен решающий удар. Основное противостояние продолжается на востоке Украины. Нацистская и милитаристская гидра еще пока шевелится. Она жива и ощущает постоянную массированную подпитку и поддержку со стороны Запада, который заинтересован уничтожить не только русских, но и украинский народ", - сказал РИА Новости Мурадов.По его словам, только полностью выполнив обозначенные цели спецоперации, можно говорить о признании российского статуса Крыма и независимости республик Донбасса, иначе над ними будет постоянно нависать военная опасность, а для России - сохраняться жизненная угроза формирования нового плацдарма для агрессии против неё.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/fsb-1782655286.html
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украина
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, республика крым, георгий мурадов
09:47 13.04.2022
 
Постпред Крыма объяснил отказ Украины признать статус полуострова

Мурадов: Украина не признает российский статус Крыма, так как еще не нанесен решающий удар

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что Украина отказывается признать российский статус полуострова, так как "засевшим у власти нацистам еще не нанесен решающий удар".
"Отказ идти на признание российского статуса Крыма объясняется тем, что засевшим у власти украинским нацистам еще не нанесен решающий удар. Основное противостояние продолжается на востоке Украины. Нацистская и милитаристская гидра еще пока шевелится. Она жива и ощущает постоянную массированную подпитку и поддержку со стороны Запада, который заинтересован уничтожить не только русских, но и украинский народ", - сказал РИА Новости Мурадов.
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По его словам, только полностью выполнив обозначенные цели спецоперации, можно говорить о признании российского статуса Крыма и независимости республик Донбасса, иначе над ними будет постоянно нависать военная опасность, а для России - сохраняться жизненная угроза формирования нового плацдарма для агрессии против неё.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассРеспублика КрымГеоргий Мурадов
 
 
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