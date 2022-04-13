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Британцы бросились запасаться едой - РИА Новости, 13.04.2022
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Британцы бросились запасаться едой
Британцы бросились запасаться едой - РИА Новости, 13.04.2022
Британцы бросились запасаться едой
Непрекращающийся рост цен на продукты, энергоресурсы и другие товары на фоне вводимых против России санкций вынуждает жителей Великобритании закупать впрок... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T03:01
2022-04-13T03:01
германия
сша
россия
санкции в отношении россии
великобритания
украина
донбасс
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Непрекращающийся рост цен на продукты, энергоресурсы и другие товары на фоне вводимых против России санкций вынуждает жителей Великобритании закупать впрок продовольствие и предметы первой необходимости. Об этом со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией Barclaycard, пишет издание The Daily Telegraph.Наибольшим спросом среди потребителей пользуются макароны, консервы, чай, кофе, чистящие средства и туалетная бумага. Многие британцы закупают впрок лекарства, в частности, парацетамол.Кроме того, автомобилисты, учитывая ощутимый рост цен на топливо, стараются меньше использовать личный транспорт.Ранее немецкое издание Focus Online сообщило, что граждане Германии все чаще сталкиваются с финансовыми трудностями из-за роста цен на энергию. Согласно последним данным, почти каждый седьмой немец испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить свои дневные расходы.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны в ответ ввели против России санкции. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.По данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
https://ria.ru/20220407/ekonomiya-1782353621.html
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германия, сша, россия, санкции в отношении россии, великобритания, украина, донбасс, в мире
03:01 13.04.2022
 
Британцы бросились запасаться едой

Daily Telegraph: рост цен на продукты и энергоресурсы вынудил британцев запасаться едой

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПустые полки в супермаркете
Пустые полки в супермаркете - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Пустые полки в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Непрекращающийся рост цен на продукты, энергоресурсы и другие товары на фоне вводимых против России санкций вынуждает жителей Великобритании закупать впрок продовольствие и предметы первой необходимости. Об этом со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией Barclaycard, пишет издание The Daily Telegraph.
Наибольшим спросом среди потребителей пользуются макароны, консервы, чай, кофе, чистящие средства и туалетная бумага. Многие британцы закупают впрок лекарства, в частности, парацетамол.
Кроме того, автомобилисты, учитывая ощутимый рост цен на топливо, стараются меньше использовать личный транспорт.
Ранее немецкое издание Focus Online сообщило, что граждане Германии все чаще сталкиваются с финансовыми трудностями из-за роста цен на энергию. Согласно последним данным, почти каждый седьмой немец испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить свои дневные расходы.
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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Западные страны в ответ ввели против России санкции. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.
В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.
По данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
 
ГерманияСШАРоссияСанкции в отношении РоссииВеликобританияУкраинаДонбассВ мире
 
 
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