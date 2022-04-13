https://ria.ru/20220413/kriterii-1783299840.html

В Подмосковье разработано 84 критерия благополучия приемных детей

В Подмосковье разработано 84 критерия благополучия приемных детей - РИА Новости, 13.04.2022

В Подмосковье разработано 84 критерия благополучия приемных детей

В Московской области разработаны 84 критерия благополучия приемных детей, куда также включена и детская безопасность, рассказала министр социального развития... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:09

2022-04-13T13:09

2022-04-13T13:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Московской области разработаны 84 критерия благополучия приемных детей, куда также включена и детская безопасность, рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева."Мы отслеживаем практически в ежедневном режиме то, в каких условиях проживают наши дети. Всего мы для себя разработали 84 критерия благополучия. Начиная от пресловутых, так сказать, жилищно-бытовых условий, которые все мы понимаем… Но и заканчивая уже такими вопросами, как безопасность ребенка в семье, психологическая безопасность ребенка в том числе", - сказала Болатаева в ходе форума лучших региональных практик "Жить и воспитываться в семье".Также в Подмосковье для удобства приемных родителей создано специальное приложение "Усыновление в Московской области", где можно узнать всю актуальную информацию и задать любой вопрос, добавила министр.

https://ria.ru/20211224/siroty-1765367715.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество