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В Красноярске эвакуировали все школы - РИА Новости, 13.04.2022
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В Красноярске эвакуировали все школы
В Красноярске эвакуировали все школы - РИА Новости, 13.04.2022
В Красноярске эвакуировали все школы
В Красноярске провели эвакуацию во всех школах, сообщили РИА Новости в мэрии. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T06:45
2022-04-13T06:45
происшествия
россия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. В Красноярске провели эвакуацию во всех школах, сообщили РИА Новости в мэрии.В правоохранительных органах и управлении образования Красноярска пока не комментируют ситуацию.Волна эвакуаций из-за "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения.
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россия
красноярск
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происшествия, россия, красноярск
06:45 13.04.2022
 
В Красноярске эвакуировали все школы

В Красноярске провели эвакуацию во всех школах

© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. В Красноярске провели эвакуацию во всех школах, сообщили РИА Новости в мэрии.
"Подтверждаем эвакуацию во всех школах", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину эвакуации.
В правоохранительных органах и управлении образования Красноярска пока не комментируют ситуацию.
Волна эвакуаций из-за "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
04:34
В Хабаровске в девятый раз с начала года "заминировали" школы
 
ПроисшествияРоссияКрасноярск
 
 
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