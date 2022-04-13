https://ria.ru/20220413/krasnoyarsk-1783239345.html

В Красноярске эвакуировали все школы

В Красноярске эвакуировали все школы - РИА Новости, 13.04.2022

В Красноярске эвакуировали все школы

В Красноярске провели эвакуацию во всех школах, сообщили РИА Новости в мэрии. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T06:45

2022-04-13T06:45

2022-04-13T06:45

происшествия

россия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. В Красноярске провели эвакуацию во всех школах, сообщили РИА Новости в мэрии.В правоохранительных органах и управлении образования Красноярска пока не комментируют ситуацию.Волна эвакуаций из-за "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения.

https://ria.ru/20220413/khabarovsk-1783234806.html

россия

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, красноярск