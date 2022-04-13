https://ria.ru/20220413/krasnoyarsk-1783239345.html
В Красноярске эвакуировали все школы
В Красноярске эвакуировали все школы - РИА Новости, 13.04.2022
В Красноярске эвакуировали все школы
В Красноярске провели эвакуацию во всех школах, сообщили РИА Новости в мэрии. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T06:45
2022-04-13T06:45
2022-04-13T06:45
происшествия
россия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 13 апр - РИА Новости. В Красноярске провели эвакуацию во всех школах, сообщили РИА Новости в мэрии.В правоохранительных органах и управлении образования Красноярска пока не комментируют ситуацию.Волна эвакуаций из-за "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения.
https://ria.ru/20220413/khabarovsk-1783234806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноярск
В Красноярске эвакуировали все школы
В Красноярске провели эвакуацию во всех школах