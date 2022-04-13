08:30 13.04.2022 (обновлено: 09:06 13.04.2022)
Косачев не исключил инсценировок Запада с химоружием на Украине
Вице-спикер Совфеда Косачев не исключил инсценировок Запада с химоружием на Украине
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Запад уже мог сделать заготовки по якобы "химическим атакам" на Украине, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
"Вполне могу предположить, что "химический Голливуд" уже отснял шокирующие кадры будущих "отравлений" на Украине. "Белые каски" уже опросили "свидетелей", а "Беллингкэт" собрал в сети "стопроцентные" доказательства того, как спецподразделение "Курской дивизии химического геноцида" доставило на Украину огромную партию "Новичка" или чего-то другого с клеймом "Сделано в России", - написал политик в среду в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, многие сейчас говорят о том, что Вашингтон оказался прав, "предсказав" российскую операцию на Украине. "Однако, полагаю, все проще: они не угадывали, а точно знали, что Киев готовит масштабное наступление на Донбассе, а возможно и в Крыму. И были уверены, что Россия не сможет не среагировать, как и в 2008 году на Кавказе. Единственное, что они не учли - что Россия будет действовать на упреждение", - подчеркнул Косачев.
Вот поэтому и уверенные разговоры Вашингтона и Лондона про грядущие химические атаки "не могут не беспокоить", написал законодатель. То, что все может быть сделано достаточно топорно, никого уже не смущает: их аудитория "разогрета" достаточно сильно, чтобы поверить в любую постановку, добавил он.
"Даже если потом вскроется правда, это ничего не изменит: разве кто-то ответил за обман с "пробиркой Колина Пауэлла"? Какая разница, Саддам (Хусейн, экс-глава Ирака – ред.) же все равно плохой. Ровно это сейчас внедряется в головы западного обывателя на медийных "двухминутках ненависти" - против русских допустимо все. Право, правила и ценности на них не распространяются", - отметил политик.
Косачев подчеркнул, что украинцы не понимают одного: "жертвовать в этих постановках будут ими". Не "настоящими" европейцами, а теми, кого не жалко, и кому отведена героическая роль сплотителей Запада, заключил политик.