https://ria.ru/20220413/kosachev-1783244009.html

Косачев не исключил инсценировок Запада с химоружием на Украине

Косачев не исключил инсценировок Запада с химоружием на Украине - РИА Новости, 13.04.2022

Косачев не исключил инсценировок Запада с химоружием на Украине

Запад уже мог сделать заготовки по якобы "химическим атакам" на Украине, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T08:30

2022-04-13T08:30

2022-04-13T09:06

в мире

украина

константин косачев

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Запад уже мог сделать заготовки по якобы "химическим атакам" на Украине, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев."Вполне могу предположить, что "химический Голливуд" уже отснял шокирующие кадры будущих "отравлений" на Украине. "Белые каски" уже опросили "свидетелей", а "Беллингкэт" собрал в сети "стопроцентные" доказательства того, как спецподразделение "Курской дивизии химического геноцида" доставило на Украину огромную партию "Новичка" или чего-то другого с клеймом "Сделано в России", - написал политик в среду в своем Telegram-канале.По словам сенатора, многие сейчас говорят о том, что Вашингтон оказался прав, "предсказав" российскую операцию на Украине. "Однако, полагаю, все проще: они не угадывали, а точно знали, что Киев готовит масштабное наступление на Донбассе, а возможно и в Крыму. И были уверены, что Россия не сможет не среагировать, как и в 2008 году на Кавказе. Единственное, что они не учли - что Россия будет действовать на упреждение", - подчеркнул Косачев.Вот поэтому и уверенные разговоры Вашингтона и Лондона про грядущие химические атаки "не могут не беспокоить", написал законодатель. То, что все может быть сделано достаточно топорно, никого уже не смущает: их аудитория "разогрета" достаточно сильно, чтобы поверить в любую постановку, добавил он."Даже если потом вскроется правда, это ничего не изменит: разве кто-то ответил за обман с "пробиркой Колина Пауэлла"? Какая разница, Саддам (Хусейн, экс-глава Ирака – ред.) же все равно плохой. Ровно это сейчас внедряется в головы западного обывателя на медийных "двухминутках ненависти" - против русских допустимо все. Право, правила и ценности на них не распространяются", - отметил политик.Косачев подчеркнул, что украинцы не понимают одного: "жертвовать в этих постановках будут ими". Не "настоящими" европейцами, а теми, кого не жалко, и кому отведена героическая роль сплотителей Запада, заключил политик.

https://ria.ru/20220412/bucha-1783218980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, константин косачев