https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783391333.html

В ВОЗ призвали не терять бдительность в отношении коронавируса

В ВОЗ призвали не терять бдительность в отношении коронавируса - РИА Новости, 13.04.2022

В ВОЗ призвали не терять бдительность в отношении коронавируса

Пандемия коронавируса еще далека от завершения, сейчас не время "ослаблять бдительность" в отношении COVID-19, к таким выводам пришел Чрезвычайный комитет... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T18:35

2022-04-13T18:35

2022-04-13T18:36

распространение коронавируса

в мире

тедрос адханом гебрейесус

воз

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирусы

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ЖЕНЕВА, 13 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса еще далека от завершения, сейчас не время "ослаблять бдительность" в отношении COVID-19, к таким выводам пришел Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ситуации с COVID-19 на своем заседании 11 апреля, сообщил его глава Дидье Уссен."К сожалению, пандемия далека от окончания, вирус до сих пор остается активным, смертность высокой, сам вирус развивается непредсказуемым образом. Позавчера Комитет единогласно решил, что еще не пришел момент, когда мы можем ослабить бдительность", - сказал Уссен на брифинге.В свою очередь генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на прошлой неделе было зарегистрировано самое низкое число смертей от COVID-19 с начала пандемии. В то же время, по его словам, в некоторых странах все еще наблюдается серьезный всплеск заболеваемости, что оказывает давление на работу больниц.

https://ria.ru/20220411/koronavirus-1782914676.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тедрос адханом гебрейесус, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы