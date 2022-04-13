https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783381034.html

В России зарегистрировали тест, выявляющий два участка генома COVID-19

В России зарегистрировали тест, выявляющий два участка генома COVID-19 - РИА Новости, 13.04.2022

В России зарегистрировали тест, выявляющий два участка генома COVID-19

Первый в мире тест, способный выявлять сразу два различных участка генома коронавируса, зарегистрирован в России, новая разработка позволит снизить вероятность... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T17:51

2022-04-13T17:51

2022-04-13T18:02

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первый в мире тест, способный выявлять сразу два различных участка генома коронавируса, зарегистрирован в России, новая разработка позволит снизить вероятность получения ложноотрицательного результата, сообщается на сайте ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора."ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens® SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Новая разработка не только обеспечивает высокую выявляемость вируса, но и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата", - говорится в сообщении.Набор реагентов в отличие от других известных тест-систем нацелен на выявление одновременно двух различных участков генома коронавируса, которым не свойственна высокая изменчивость, поэтому даже если в одном участке генома произойдет значимая мутация, второй участок позволит выявить вирус, отмечается в материале.Тест обладает высокой чувствительностью, при этом время получения результатов при его применении сокращается до 20-25 минут вместо полутора часов, которые необходимы при использовании классических ПЦР-тестов, уточнили в ЦНИИ.Новая тест-система является эффективным инструментом мониторинга распространения вируса, позволяет выявлять пациентов с COVID-19 на самой ранней стадии инфицирования и развития заболевания, пояснили в ведомстве."Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом абсолютно все компоненты для него производятся локально в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сохранить доступность тестирования для населения страны", - подчеркнули в институте.

https://ria.ru/20220409/immunitet-1782641635.html

https://ria.ru/20220406/zarazheniya-1782000446.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, коронавирусы