17:51 13.04.2022 (обновлено: 18:02 13.04.2022)
В России зарегистрировали тест, выявляющий два участка генома COVID-19
ЦНИИ Роспотребнадзора зарегистрировал тест, способный выявить два участка генома COVID-19
Диагностический центр лабораторных исследований. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Первый в мире тест, способный выявлять сразу два различных участка генома коронавируса, зарегистрирован в России, новая разработка позволит снизить вероятность получения ложноотрицательного результата, сообщается на сайте ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
"ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens® SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Новая разработка не только обеспечивает высокую выявляемость вируса, но и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата", - говорится в сообщении.
Набор реагентов в отличие от других известных тест-систем нацелен на выявление одновременно двух различных участков генома коронавируса, которым не свойственна высокая изменчивость, поэтому даже если в одном участке генома произойдет значимая мутация, второй участок позволит выявить вирус, отмечается в материале.
Тест обладает высокой чувствительностью, при этом время получения результатов при его применении сокращается до 20-25 минут вместо полутора часов, которые необходимы при использовании классических ПЦР-тестов, уточнили в ЦНИИ.
Новая тест-система является эффективным инструментом мониторинга распространения вируса, позволяет выявлять пациентов с COVID-19 на самой ранней стадии инфицирования и развития заболевания, пояснили в ведомстве.
"Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом абсолютно все компоненты для него производятся локально в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сохранить доступность тестирования для населения страны", - подчеркнули в институте.