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Лукашенко похвалил Путина за то, что тот "прекратил все коронавирусы" - РИА Новости, 13.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783301037.html
Лукашенко похвалил Путина за то, что тот "прекратил все коронавирусы"
Лукашенко похвалил Путина за то, что тот "прекратил все коронавирусы" - РИА Новости, 13.04.2022
Лукашенко похвалил Путина за то, что тот "прекратил все коронавирусы"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил президенту России Владимиру Путину, что тот "прекратил все коронавирусы в мире". РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:14
2022-04-13T15:59
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
коронавирус covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил президенту России Владимиру Путину, что тот "прекратил все коронавирусы в мире"."Надо все обдумать, когда все закончится. Есть и то, что нагнеталась ситуация. А ведь она кому-то выгодна. Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец – война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели", - сказал Лукашенко журналистам.Он отметил, что многие специалисты, связанные с выявлением новых штаммов быстро разбогатели. Лукашенко добавил, что сейчас идет передел мира. "Какую роль пандемия сыграла в этом? Я пока (не знаю), но склоняюсь к этому (что сыграла большую роль). Наверное, и этот факт будет. Когда мы все сопоставим, мы сделаем выводы. Но белорусский путь оказался правильным и сейчас всеми востребован", - отметил президент Белоруссии."У нас (в Белоруссии) все хорошо. Мы скоро разберёмся в коронавирусе и оценим и плюсы и минусы. Я не хочу сказать, что мы там все правильно делали. Но за весь промежуток времени смертей около 8 тысяч было всего", - сказал Лукашенко По его словам, "перебора быть не должно". Он отметил, что нужно на свежем воздухе ходить без маски.
https://ria.ru/20220121/covid-19-1768929651.html
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в мире, здоровье - общество, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:14 13.04.2022 (обновлено: 15:59 13.04.2022)
 
Лукашенко похвалил Путина за то, что тот "прекратил все коронавирусы"

Лукашенко похвалил Путина за то, что тот "прекратил все коронавирусы" в мире

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на космодром Восточный
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ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил президенту России Владимиру Путину, что тот "прекратил все коронавирусы в мире".
"Надо все обдумать, когда все закончится. Есть и то, что нагнеталась ситуация. А ведь она кому-то выгодна. Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец – война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели", - сказал Лукашенко журналистам.
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"У нас (в Белоруссии) все хорошо. Мы скоро разберёмся в коронавирусе и оценим и плюсы и минусы. Я не хочу сказать, что мы там все правильно делали. Но за весь промежуток времени смертей около 8 тысяч было всего", - сказал Лукашенко По его словам, "перебора быть не должно". Он отметил, что нужно на свежем воздухе ходить без маски.
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