https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783273583.html

За сутки в России госпитализировали 3297 заболевших COVID-19

За сутки в России госпитализировали 3297 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 13.04.2022

За сутки в России госпитализировали 3297 заболевших COVID-19

Более 11,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 267 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T11:33

2022-04-13T11:33

2022-04-13T11:33

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 11,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 267 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 28 135 человек, или на 10% меньше по сравнению с 12 апреля."Выявлено 11 754 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 267 человек", - говорится в сообщении.Более 3,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 22,1% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 13 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 297 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 22,1%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 19 регионах, снижение - в 63, ситуация осталась без изменений в трех субъектах.

https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783230050.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19