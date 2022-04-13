https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783273583.html
За сутки в России госпитализировали 3297 заболевших COVID-19
За сутки в России госпитализировали 3297 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 13.04.2022
За сутки в России госпитализировали 3297 заболевших COVID-19
Более 11,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 267 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T11:33
2022-04-13T11:33
2022-04-13T11:33
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 11,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 267 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 28 135 человек, или на 10% меньше по сравнению с 12 апреля."Выявлено 11 754 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 267 человек", - говорится в сообщении.Более 3,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 22,1% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 13 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 297 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 22,1%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 19 регионах, снижение - в 63, ситуация осталась без изменений в трех субъектах.
https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783230050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, коронавирус covid-19
За сутки в России госпитализировали 3297 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 11 754 новых случая COVID-19
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более 11,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 267 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 28 135 человек, или на 10% меньше по сравнению с 12 апреля.
"Выявлено 11 754 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 267 человек", - говорится в сообщении.
Более 3,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 22,1% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 13 апреля 2022 года в Российской Федерации
: количество госпитализаций за сутки составило 3 297 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 22,1%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 19 регионах, снижение - в 63, ситуация осталась без изменений в трех субъектах.