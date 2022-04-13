https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783230050.html

В Минздраве допустили более высокую заразность штамма коронавируса ХЕ

В Минздраве допустили более высокую заразность штамма коронавируса ХЕ - РИА Новости, 13.04.2022

В Минздраве допустили более высокую заразность штамма коронавируса ХЕ

Подтвержденных случаев заражения вариантом коронавируса ХЕ в России не зафиксировано, защиту от тяжелого течения болезни при данном варианте может дать вакцина... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T01:09

2022-04-13T01:09

2022-04-13T02:00

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Подтвержденных случаев заражения вариантом коронавируса ХЕ в России не зафиксировано, защиту от тяжелого течения болезни при данном варианте может дать вакцина "Спутник V", заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.Он отметил, что вариант ХЕ является рекомбинантным вирусом, то есть гибридом двух разновидностей штамма "омикрон" — BA.1 и BA.2. Впервые он был обнаружен в январе 2022 года в Великобритании, и на сегодняшний день установлено около 640 случаев инфицирования этим вирусом, уточнил Лиознов.По его словам, исследования показали способность варианта ХЕ к более быстрому росту в условиях in vitro, что позволяет предположить, что он более заразен, однако это еще требует подтверждения.Формирование рекомбинантных форм вирусов — распространенное и естественное явление, в настоящее время обнаружено не менее девяти рекомбинантных штаммов коронавируса, подчеркнул специалист.Наиболее эффективным способом предупреждения инфекционных заболеваний, их осложнений и неблагоприятных последствий является вакцинация. Согласно данным исследований, вакцина "Спутник V" эффективна против вариантов и BA.1, и BA.2, поэтому препарат может защитить от тяжелого течения заболевания и при рекомбинантном штамме XE, пояснил Лиознов.

https://ria.ru/20220412/koronavirus-1783161040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия