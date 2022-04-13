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Россиянина осудили за попытку вывезти на Украину детали для ЗРК "Оса" - РИА Новости, 13.04.2022
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Россиянина осудили за попытку вывезти на Украину детали для ЗРК "Оса"
Россиянина осудили за попытку вывезти на Украину детали для ЗРК "Оса" - РИА Новости, 13.04.2022
Россиянина осудили за попытку вывезти на Украину детали для ЗРК "Оса"
Контрабандист, пытавшийся вывезти на Украину оборудование для ЗРК "Оса", осужден в Подмосковье на 2 года 3 месяца колонии, говорится в сообщении УФСБ России по... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T12:37
2022-04-13T12:37
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Контрабандист, пытавшийся вывезти на Украину оборудование для ЗРК "Оса", осужден в Подмосковье на 2 года 3 месяца колонии, говорится в сообщении УФСБ России по Москве и Московской области.Отмечается, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность россиянина Кочева, который организовал канал контрабанды продукции военного назначения. В ходе следствия установлено, что Кочев в 2020 году собирался незаконно приобрести оборудование, которое может быть использовано при создании военной техники (магнетроны к зенитно-ракетному комплексу "Оса") для дальнейшего вывоза на Украину.Отмечается, что 7 ноября 2020 года Кочев после передачи 280 тысяч рублей работнику предприятия российского ОПК и получения указанного оборудования был задержан сотрудниками ФСБ. Ему вменили приготовление к контрабанде вооружения."Приговором Дмитровского городского суда Московской области Кочеву А.В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
12:37 13.04.2022
 
Россиянина осудили за попытку вывезти на Украину детали для ЗРК "Оса"

В Подмосковье осудили контрабандиста, пытавшегося вывезти на Украину детали для ЗРК "Оса"

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкПуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса "Оса" во время тактических учений
Пуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса Оса во время тактических учений - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Пуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса "Оса" во время тактических учений. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Контрабандист, пытавшийся вывезти на Украину оборудование для ЗРК "Оса", осужден в Подмосковье на 2 года 3 месяца колонии, говорится в сообщении УФСБ России по Москве и Московской области.
Отмечается, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность россиянина Кочева, который организовал канал контрабанды продукции военного назначения. В ходе следствия установлено, что Кочев в 2020 году собирался незаконно приобрести оборудование, которое может быть использовано при создании военной техники (магнетроны к зенитно-ракетному комплексу "Оса") для дальнейшего вывоза на Украину.
Отмечается, что 7 ноября 2020 года Кочев после передачи 280 тысяч рублей работнику предприятия российского ОПК и получения указанного оборудования был задержан сотрудниками ФСБ. Ему вменили приготовление к контрабанде вооружения.
"Приговором Дмитровского городского суда Московской области Кочеву А.В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
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