https://ria.ru/20220413/kontrabanda-1783289360.html

Россиянина осудили за попытку вывезти на Украину детали для ЗРК "Оса"

Россиянина осудили за попытку вывезти на Украину детали для ЗРК "Оса" - РИА Новости, 13.04.2022

Россиянина осудили за попытку вывезти на Украину детали для ЗРК "Оса"

Контрабандист, пытавшийся вывезти на Украину оборудование для ЗРК "Оса", осужден в Подмосковье на 2 года 3 месяца колонии, говорится в сообщении УФСБ России по... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T12:37

2022-04-13T12:37

2022-04-13T12:37

происшествия

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Контрабандист, пытавшийся вывезти на Украину оборудование для ЗРК "Оса", осужден в Подмосковье на 2 года 3 месяца колонии, говорится в сообщении УФСБ России по Москве и Московской области.Отмечается, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность россиянина Кочева, который организовал канал контрабанды продукции военного назначения. В ходе следствия установлено, что Кочев в 2020 году собирался незаконно приобрести оборудование, которое может быть использовано при создании военной техники (магнетроны к зенитно-ракетному комплексу "Оса") для дальнейшего вывоза на Украину.Отмечается, что 7 ноября 2020 года Кочев после передачи 280 тысяч рублей работнику предприятия российского ОПК и получения указанного оборудования был задержан сотрудниками ФСБ. Ему вменили приготовление к контрабанде вооружения."Приговором Дмитровского городского суда Московской области Кочеву А.В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220412/diversant-1783054735.html

московская область (подмосковье)

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина