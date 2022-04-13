Россиянина осудили за попытку вывезти на Украину детали для ЗРК "Оса"
В Подмосковье осудили контрабандиста, пытавшегося вывезти на Украину детали для ЗРК "Оса"
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкПуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса "Оса" во время тактических учений
Пуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса "Оса" во время тактических учений. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Контрабандист, пытавшийся вывезти на Украину оборудование для ЗРК "Оса", осужден в Подмосковье на 2 года 3 месяца колонии, говорится в сообщении УФСБ России по Москве и Московской области.
Отмечается, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность россиянина Кочева, который организовал канал контрабанды продукции военного назначения. В ходе следствия установлено, что Кочев в 2020 году собирался незаконно приобрести оборудование, которое может быть использовано при создании военной техники (магнетроны к зенитно-ракетному комплексу "Оса") для дальнейшего вывоза на Украину.
Отмечается, что 7 ноября 2020 года Кочев после передачи 280 тысяч рублей работнику предприятия российского ОПК и получения указанного оборудования был задержан сотрудниками ФСБ. Ему вменили приготовление к контрабанде вооружения.
"Приговором Дмитровского городского суда Московской области Кочеву А.В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
12 апреля, 11:20ФСБ задержала сторонника "Правого сектора"* из Москвы