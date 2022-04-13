https://ria.ru/20220413/kongressmeny-1783415177.html

Россия внесла в черный список 398 американских конгрессменов

Россия внесла в черный список 398 американских конгрессменов - РИА Новости, 13.04.2022

Россия внесла в черный список 398 американских конгрессменов

Россия расширила черный список, включив туда почти четыре сотни американских конгрессменов, следует из сообщения на сайте МИД. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T21:13

2022-04-13T21:13

2022-04-13T22:22

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия расширила черный список, включив туда почти четыре сотни американских конгрессменов, следует из сообщения на сайте МИД.В дипломатическом ведомстве отметили, что это стало реакцией на очередную волну антироссийских санкций, введенных США 24 марта против 328 депутатов Госдумы."Вводятся зеркальные санкционные ограничения в отношении 398 членов палаты представителей конгресса США", — заявили в МИД.С учетом тех американских законодателей, кому въезд в Россию закрыли раньше (как, например, спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси), "листированию на основе взаимности подвергнуты все конгрессмены США", добавили дипломаты.Кроме того, в стоп-лист включили еще 87 канадских сенаторов. Как пояснили в МИД, это ответ на враждебные шаги Оттавы, которая "вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса" нынешней американской администрации.При этом в дипломатическом ведомстве предупредили, что планируют и дальнейшее расширение черного списка, а также другие ответные шаги. Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Против множества россиян ввели персональные ограничения — в первую очередь они коснулись руководства страны: президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МВД Владимира Колокольцева, спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, члена Совбеза Сергея Иванова и заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.В Москве санкционное давление назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Но, как отмечал Владимир Путин, отказ от нормального сотрудничества уже спровоцировал настоящий энергетический кризис в самих западных странах.

https://ria.ru/20220413/izolyatsiya-1783369347.html

https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783416387.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, джо байден