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Уход иностранных компаний не должен остаться безнаказанным, заявили в ГД
Уход иностранных компаний не должен остаться безнаказанным, заявили в ГД - РИА Новости, 13.04.2022
Уход иностранных компаний не должен остаться безнаказанным, заявили в ГД
Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что демонстративный уход из России иностранных компаний не должен остаться безнаказанным. РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T05:13
2022-04-13T05:13
2022-04-13T05:13
россия
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что демонстративный уход из России иностранных компаний не должен остаться безнаказанным.По его словам, можно принять законодательный акт, которым, к примеру, запретить недружественным иностранным компаниям работать в России в течение десяти лет с дальнейшей пролонгацией. При этом в случае отказа компаний от недружественных действий в отдельных случаях сроки запрета могут быть пересмотрены."Уверен, что введение подобных механизмом даст хороший стимул, гарантии развития и привлечения инвесторов в отечественные технологии и разработки, тем более что, к примеру, правительством уже подготовлен огромный пакет поддержки отечественных IT-компаний", - сказал депутат.
https://ria.ru/20220412/germaniya-1783168378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
Уход иностранных компаний не должен остаться безнаказанным, заявили в ГД
Депутат ГД Черняк заявил, что уход иностранных компаний не должен остаться безнаказанным
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что демонстративный уход из России иностранных компаний не должен остаться безнаказанным.
"Последнее время целый ряд иностранных компаний демонстративно заявляют об уходе из России, проявляя тем самым неуважение к нашей стране и людям, которые пользовались их услугами и доверяли их продукции… Это не должно остаться безнаказанным. Необходимо реальное экономическое наказание для недружественных компаний за их поведение. Предлагаю подобные компании, в том числе из IT-сферы, внести в недружественный список, чтобы в последующем исключить их возвращение на наши рынки", - сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, можно принять законодательный акт, которым, к примеру, запретить недружественным иностранным компаниям работать в России
в течение десяти лет с дальнейшей пролонгацией. При этом в случае отказа компаний от недружественных действий в отдельных случаях сроки запрета могут быть пересмотрены.
"Уверен, что введение подобных механизмом даст хороший стимул, гарантии развития и привлечения инвесторов в отечественные технологии и разработки, тем более что, к примеру, правительством уже подготовлен огромный пакет поддержки отечественных IT-компаний", - сказал депутат.