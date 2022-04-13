https://ria.ru/20220413/kompanii-1783236218.html

Уход иностранных компаний не должен остаться безнаказанным, заявили в ГД

Уход иностранных компаний не должен остаться безнаказанным, заявили в ГД - РИА Новости, 13.04.2022

Уход иностранных компаний не должен остаться безнаказанным, заявили в ГД

Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что демонстративный уход из России иностранных компаний не должен остаться безнаказанным. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T05:13

2022-04-13T05:13

2022-04-13T05:13

россия

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что демонстративный уход из России иностранных компаний не должен остаться безнаказанным.По его словам, можно принять законодательный акт, которым, к примеру, запретить недружественным иностранным компаниям работать в России в течение десяти лет с дальнейшей пролонгацией. При этом в случае отказа компаний от недружественных действий в отдельных случаях сроки запрета могут быть пересмотрены."Уверен, что введение подобных механизмом даст хороший стимул, гарантии развития и привлечения инвесторов в отечественные технологии и разработки, тем более что, к примеру, правительством уже подготовлен огромный пакет поддержки отечественных IT-компаний", - сказал депутат.

https://ria.ru/20220412/germaniya-1783168378.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика