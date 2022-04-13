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Защита Клюшина считает материалы его дела в США сфальсифицированными - РИА Новости, 13.04.2022
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Защита Клюшина считает материалы его дела в США сфальсифицированными
Защита Клюшина считает материалы его дела в США сфальсифицированными - РИА Новости, 13.04.2022
Защита Клюшина считает материалы его дела в США сфальсифицированными
Адвокаты российского гражданина, бизнесмена Владислава Клюшина, содержащегося в США, подали апелляцию на изменение меры пресечения своему подзащитному, указывая РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:21
2022-04-13T13:30
в мире
владислав клюшин
сша
массачусетс
швейцария
фбр
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Адвокаты российского гражданина, бизнесмена Владислава Клюшина, содержащегося в США, подали апелляцию на изменение меры пресечения своему подзащитному, указывая на то, что многие документы из его дела "носят признаки фальсификации".Владелец компании "М 13" Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта 2021 года по требованию американских властей. В США он обвиняется в экономических преступлениях, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на фондовых рынках. В декабре 2021 года, несмотря на протесты защиты, Клюшина экстрадировали в США.Россиянин не признает вменяемых ему обвинений, на время судебного процесса он остается под арестом, в освобождении под залог ему отказали.Как следует из оказавшихся в распоряжении РИА Новости фотокопий ряда документов, размещенных в базе данных окружного суда штата Массачусетс, который ведет дело Клюшина, адвокаты российского бизнесмена подали апелляцию на изменение меры пресечения.В апелляции защита указывает, что содержащийся в материалах дела Клюшина один из фрагментов документа с подписью судьи Мэрианн Боулер и печатью суда был вставлен при помощи программы редактирования в более чем в 30 официальных документов - в аффидевиты (письменные показания, данные под присягой), ордера, заявления.Аналогичным образом, по оценке защиты, в эти же документы была вставлена подпись, фактически выполненная третьим лицом от имени специального агента ФБР Б.Д. Канга.Путем сравнения оригинальной подписи Канга и его подписи, вставленной в эти документы посредством использования соответствующих компьютерных программ, по мнению защиты Клюшина, невооруженным взглядом заметны "кардинальные отличия между ними"."Основываясь на просмотре файлов в архиве, похоже, что одна электронная таблица была изменена", - указывают адвокаты Клюшина.
https://ria.ru/20220124/isk-1769194442.html
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в мире, владислав клюшин, сша, массачусетс, швейцария, фбр
13:21 13.04.2022 (обновлено: 13:30 13.04.2022)
 
Защита Клюшина считает материалы его дела в США сфальсифицированными

Защита россиянина Клюшина считает материалы его дела в США сфальсифицированными

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Адвокаты российского гражданина, бизнесмена Владислава Клюшина, содержащегося в США, подали апелляцию на изменение меры пресечения своему подзащитному, указывая на то, что многие документы из его дела "носят признаки фальсификации".
Владелец компании "М 13" Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии 21 марта 2021 года по требованию американских властей. В США он обвиняется в экономических преступлениях, связанных с торговлей ценными бумагами ведущих американских компаний на фондовых рынках. В декабре 2021 года, несмотря на протесты защиты, Клюшина экстрадировали в США.
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Как следует из оказавшихся в распоряжении РИА Новости фотокопий ряда документов, размещенных в базе данных окружного суда штата Массачусетс, который ведет дело Клюшина, адвокаты российского бизнесмена подали апелляцию на изменение меры пресечения.
В апелляции защита указывает, что содержащийся в материалах дела Клюшина один из фрагментов документа с подписью судьи Мэрианн Боулер и печатью суда был вставлен при помощи программы редактирования в более чем в 30 официальных документов - в аффидевиты (письменные показания, данные под присягой), ордера, заявления.
Фотокопии документов из судебного дела российского бизнесмена Владислава Клюшина, содержащегося в США
Фотокопии документов из судебного дела российского бизнесмена Владислава Клюшина, содержащегося в США
1 из 2
Фотокопии документов из судебного дела российского бизнесмена Владислава Клюшина, содержащегося в США
Фотокопии документов из судебного дела российского бизнесмена Владислава Клюшина, содержащегося в США
Фотокопии документов из судебного дела российского бизнесмена Владислава Клюшина, содержащегося в США
2 из 2
Фотокопии документов из судебного дела российского бизнесмена Владислава Клюшина, содержащегося в США
1 из 2
Фотокопии документов из судебного дела российского бизнесмена Владислава Клюшина, содержащегося в США
2 из 2
Фотокопии документов из судебного дела российского бизнесмена Владислава Клюшина, содержащегося в США
Аналогичным образом, по оценке защиты, в эти же документы была вставлена подпись, фактически выполненная третьим лицом от имени специального агента ФБР Б.Д. Канга.
Путем сравнения оригинальной подписи Канга и его подписи, вставленной в эти документы посредством использования соответствующих компьютерных программ, по мнению защиты Клюшина, невооруженным взглядом заметны "кардинальные отличия между ними".
"Основываясь на просмотре файлов в архиве, похоже, что одна электронная таблица была изменена", - указывают адвокаты Клюшина.
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В миреВладислав КлюшинСШАМассачусетсШвейцарияФБР
 
 
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